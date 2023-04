Qatar 2022: el insólito ataque del presidente de UEFA a "Dibu" Martínez y Messi por los festejos

Aleksandr Ceferin manifestó su enojo por las celebraciones de los argentinos tras la final ante Francia.

El presidente de la UEFA, Aleksandr Ceferin, manifestó su enojo por los festejos de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y criticó de manera insólita a Lionel Messi por no haber detenido a Emiliano Martínez por sus gestos.

Los festejos del seleccionado argentino tras derrotar a Francia en la final en el estadio Lusail siguen dando que hablar. Luego de las polémicas y provocadoras declaraciones de exjugadores del equipo francés, demostrando su bronca por haber caído en el partido definitorio, ahora fue el torno del mandamás del organismo que regula el fútbol europeo.

El ataque de Aleksandr Ceferin a Lionel Messi y Emiliano Martínez

Aleksandr Ceferin, enojado por los festejos del seleciconado argentino en Qatar 2022.

En el libro "Messiánico", que hace un repaso de lo sucedido en Qatar, el periodista argentino Sebastián Fest y su colega francés Alexandre Juillard incluyeron las insólitas declaraciones de Ceferin sobre lo ocurrido en las celebraciones de Argentina tras ganar la Copa del Mundo. "Si ves cómo reaccionó durante los penales... No puedo entender que se burle de él, lo de la marioneta y cosas así. Eso no es deportividad, fue primitivo y no me gustó", comentó el esloveno sobre "Dibu".

Incluso, el abogado de 55 años le repochó a Messi que debería haberle llamado la atención al arquero por su actitud: "Debería haberle dicho algo. Que dejara de hacer eso, que mostrara algo de respeto. Al final, él juega todo el año con Kylian".

Ceferin, que fue uno de los encargados de entregar las medallas en la premiación, reconoció la "humilad" del mejor jugador del mundo pero tildó de "repugnante" el gesto de Martínez en los festejos. "Eso no se hace. ¡Ganaste la Copa del Mundo! Demuestra algo de grandeza, demuestra que no eres un primitivo. Puedes ser un arquero perfecto, pero si no eres buena persona...", agregó.

Sin embargo, a pesar de atacar al portero del Aston Villa, en otro extracto del libro de los periodistas, el dirigente de UEFA resaltó la preponderancia de Messi para que el equipo de Lionel Scaloni levantara su tercera Copa del Mundo. "Sin él, Argentina no hubiera llegado ni siquiera a cuartos de final".

Y continuó sobre la figura del jugador del Pa´ris Saint Germain: "Cuando no sabes qué hacer en la cancha, le pasas la pelota a Messi. Yo estaba seguro de que la final, que fue fantástica, estaba terminada, de que la copa ya era de Messi. Y al final fue merecido, Argentina fue mejor que Francia".