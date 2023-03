Paredes y una fuerte definición sobre el futuro de Garnacho en la Selección Argentina: "Alguna duda"

Leandro Paredes se refirió al futuro de Alejandro Garnacho en la Selección Argentina, junto con Lionel Messi y Lionel Scaloni. Qué dijo el volante de Juventus sobre el extremo de Manchester United.

Leandro Paredes se refirió al probable futuro de Alejandro Garnacho en la Selección Argentina y fue contundente. El mediocampista de Juventus de Italia detalló qué puede llegar a ocurrir en "La Albiceleste" con el extremo de 18 años de Manchester United, que está llamado a ser una de las grandes figuras del fútbol mundial en poco tiempo.

En la entrevista con el periodista Gastón Edul en TyC Sports, el volante de 28 años surgido en Boca tocó todos los temas de la actualidad, entre los que se encuentra el juvenil nacido en España. Aunque el atacante es criticado por algunos por ciertas actitudes polémicas fuera de la cancha, el ex PSG de Francia lo respaldó, lo elogió y espera poder contar con él en los próximos desafíos en el equipo nacional.

Paredes habló de Garnacho en la Selección Argentina: "Es diferente"

Consultado por Edul acerca de los jóvenes convocados por Lionel Scaloni en la última lista, el ex Roma de Italia deseó "que todos los chicos que ahora van a la Selección por primera vez se sientan muy cómodos". "Trataremos de hacer lo mejor posible para que ellos se sientan bien, con confianza y parte de esta Selección, y que puedan agarrar confianza para que si les toca jugar lo hagan de la mejor manera también", avisó.

Garnacho ya conoció a Messi en la Selección Argentina.

Acerca de la posible continuidad de los más chicos en la Absoluta, Paredes insistió: "Seguramente si ellos tienen alguna duda, que creo que no, ayudaremos a que la decisión sea la mejor. Trataremos de ayudarlos a que estén con nosotros, a que puedan aportar a esta Selección y puedan ayudarnos a conseguir cosas importantes". "Si ellos tienen la duda, seguramente alguno de nosotros lo ayudará", amplió.

Con relación a Garnacho puntualmente, el mediocampista opinó "que esté citado por la Mayor seguramente es diferente, va a estar más a gusto, más contento en la Mayor". "Vamos a hacer todo lo posible para que se sienta cómodo y tome la decision rápido", completó.

Quién es Garnacho, uno de los convocados por Scaloni

Nacido en Madrid, España, el delantero tiene 18 años y su familia materna es argentina, por lo que cuenta con la doble nacionalidad. Entre Javier Mascherano, ex DT de la sub 20, y el equipo de scouting de "La Albiceleste" lo rescataron desde el United y le dieron la posibilidad de vestir los colores del Seleccionado argentino, aunque según el propio Scaloni "él mismo elegirá para qué Selección jugará más adelante". "No queremos llenarlo de presión ya desde ahora", admitió.

Habilidoso, rápido y picante extremo por cualquier banda, es talento puro: gambeta, desequilibrio permanente, buena pegada y gol. Si bien demostró su enojo en las redes sociales por no haber sido convocado al Mundial de Qatar 2022 tras las bajas a último momento de Joaquín Correa y Nicolás González, desde el cuerpo técnico no le guardan rencores y lo mantienen en la mira. En una entrevista con TyC Sports, "Masche" opinó que "obviamente, Alejandro es un buen jugador, es un gran jugador". Además, resaltó que "tiene muchísimo potencial para seguir creciendo" y concluyó con mucha cautela: "Pero bueno, está claro que al jugar en el club en el que juega y, sobre todo, la importancia que le da su club de cara al futuro, dependerá de él para lo que está".