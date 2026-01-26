El Mundial 2026 tendrá 16 estadios en total.

El Mundial 2026 tendrá la particularidad de llegar con un nuevo formato de competición, en el que pasaremos de 32 a 48 seleccionados, además de que será el primero en ser organizado por tres países: Estados Unidos, Canadá y México. Debido al aumento de cupos, habrá un incremento de partidos, que serán 104 en total, lo que llevó a que se elijan un total de 16 estadios, aunque solo cinco son los más importantes.

Para comenzar, el estadio más grande de la Copa del Mundo será el AT&T Stadium, la casa de los Dallas Cowboys de la NFL, con capacidad para 92.967 personas y una pantalla central gigantesca que domina el interior. Allí, la Selección Argentina disputará los dos últimos partidos de la fase de grupos contra Austria y Jordania, además de que este recinto será sede de una de las semifinales.

El siguiente en la lista es el Estadio Azteca, el coloso histórico en la capital mexicana que funciona como hogar del Club América y del Cruz Azul y que puede albergar hasta 87.523 espectadores, aunque su límite será de 90 mil una vez que terminen las reformas. Sin dudas, es una sede con mucha tradición mundialista, ya que allí se jugaron las finales de 1970 y 1986, pero en este año será la sede del partido inaugural entre México y Sudáfrica el 11 de junio.

El podio lo completa el Rose Bowl, que tiene la particularidad de no albergar a ningún equipo de la MLS ni de la NFL, pero es recordado por el rol que cumplió en certámenes internacionales. Con capacidad para 88.432 espectadores, el complejo ubicado en Pasadena, California, ha sido sede de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1932 y 1984, además de que albergó la final del Mundial de Estados Unidos 1994 ganado por Brasil.

La cuarta posición del ranking quedó para el MetLife Stadium, que se impone como uno de los recintos más grandes del torneo, hogar de los New York Giants y los New York Jets de la NFL. El estadio de Nueva York/Nueva Jersey albergará a 82.500 espectadores y fue el elegido por la FIFA para la final de la Copa del Mundo programada para el 19 de julio, además de otros siete partidos más.

Para finalizar, el quinto lugar lo ocupa el Arrowhead Stadium de los Kansas City Chiefs de la NFL, que puede acoger hasta 76.640 espectadores y tiene el reconocimiento de ser el complejo deportivo más ruidoso del mundo. Este será el escenario del debut de la “Albiceleste” frente a Argelia, que se disputará el 16 de junio en la apertura del Grupo J, que también verá el cruce entre los argelinos y Austria en la última fecha.

El Azteca se encuentra en obras para aumentar el cupo.

Los grupos del Mundial 2026