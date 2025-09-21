Los títulos de Thiago Almada: cuántos trofeos ganó y equipos en los que fue campeón

Thiago Almada con la camiseta de la Selección Argentina.

Thiago Almada es pasado, es presente y es futuro. Un futbolista joven que atraviesa el mejor momento de su carrera, al llegar en el mercado de pases de mitad de año del 2025 al Atlético Madrid para ser dirigido por el "Cholo" Simeone. Y con la Selección Argentina, donde logró tener un papel preponderante en el combinado dirigido por Lionel Scaloni en las últimas fechas de Eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

El nacido en Ciudadela y críado en Fuerte Apache deslumbró desde muy joven con todo su talento en Vélez Sarsfield, donde realizó las divisiones inferiores. Y luego supo consoolidar en poco tiempo una carrera en plena curva ascendente, con su paso por el Atlanta United de Estados Unidos, Botafogo de Brasil y Lyon de Francia, antes de arribar al "Aleti".

Cuántos títulos ganó Thiago Almada y dónde fue campéon

En su carrera a nivel profesional Thiago Almada ganó 4 títulos .

. Fue campeón en la Selección Argentina y en Botafogo.

Qué campeonatos ganó Thiago Almada

Copa Mundial de la FIFA 2022 (Selección Argentina).

Copa Libertadores 2024 (Botafogo).

Serie A/Brasileirao 2024 (Botafogo).

Almada, Messi y la Copa del Mundo ganada en 2022.

La carrera y los equipos de Thiago Almada

Almada tuvo una gran actuación en Vélez, donde realizó las divisiones inferiores y debutó en el 2018. En el club de Liniers tuvo destacadas actuaciones que le permitieron ser vendido a la MLS para jugar en Atlanta United, donde también se destacaría y sorprendería al ser convocado por Scaloni a úiltimo momento para disputar el mundial de 2022 en Qatar, donde fue campeón del mundo.

Fue en el 2022 cuando fue vendido al Atlanta United de la Major League Soccer, al que fue transferido en 16 millones de dólares. Allí logró destacarse por dos temporadas como una de las figuras de la liga y su rendimiento lo llevó a ser tenido en cuenta por Scaloni para el mundial. Y este momento terminaría siendo un fuerte impulso para él.

En 2024 pasó a Botafogo, donde fue una pieza fundamental del equipo que consiguió por primera vez en la historia la Copa Libertadores ese año, tras vencer en la final a Atlético Mineiro que dirigía por aquel entonces Gabriel Milito, en un encuentro jugado en el Monumental. Su gran rendimiento le permitió llegar al Lyon de Francia. Y desde el julio de 2025, Almada defiende la camiseta del "Colchonero" y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030.