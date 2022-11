Las variantes que tiene Scaloni para enfrentar a México en el Mundial de Qatar 2022

El entrenador del seleccionado argentino tiene alternativas que podrían mejorar la cara mostrada ante Arabia Saudita. ¿Qué llevó Scaloni a la Copa?

La piña que significó la derrota de la Selección Argentina ante Arabia Saudita no estaba en los planes. Nadie la vio venir. El debut en el Mundial de Qatar 2022, que cortó un invicto de 36 partidos, obliga a Lionel Scaloni y su cuerpo técnico a pensar cómo seguir, en un equipo que sufrió ante las condiciones impuestas por los saudíes pero que no se pudo haber olvidado sus fortalezas de buenas a primeras. Con rendimientos bajos individuales que repercutieron en lo colectivo, el entrenador cuenta con variantes que pueden darle soluciones y alejar los fantasmas de cara al crucial partido con México.

Scaloni avisó desde el inicio que no se casa con nadie. Y lo demostró con los cambios a último momento en la lista de 26 con los desafectaciones de Nicolás González y Joaquín Correa. En el segundo tiempo del debut mundialista, cuando el equipo no encontraba la manera, realizó tres cambios juntos y no le templó el pulso para intentar cambiar el rumbo. Sin tiempo para lamentos y con la cabeza puesta en el equipo de Gerardo "Tata" Martino, línea por línea hay jugadores que pueden aportar distintas características.

Las variantes que tiene la Selección Argentina

El partido del sábado 26 ante México será clave para seguir con vida en el Grupo C y aspirar a clasificar a octavos de final. Teniendo en cuenta el nivel futbólistico ante Arabia Saudita, específicamente al poco movimiento que se evidenció en el mediocampo, el primero que aparece como opción es Enzo Fernández, uno de los tres jugadores que ingresó en la segunda parte. El jugador del Benfica, que se ganó un lugar en la lista por su rendimiento en Portugal, podría darle más velocidad y versatilidad a un equipo que se repitió en acciones, que nunca generó asociaciones ni tampoco profundizar. Otra de las elecciones en el sector neurálgico es Alexis MacAllister, que no vio minutos el pasado martes pero que su buena temporada en el Brighton de Inglaterra lo pone como una variable confiable, más aún si se tiene en cuenta su buena pegada de larga distancia y su juego asociativo.

En la zona delantera, los nombres se imponen por peso propio. Más allá de que Lautaro Martínez estuvo activo y le anularon dos goles, Julián Álvarez es siempre la primera alternativa al momento de necesitar un revulsivo en ataque, incluso lo puede hacer para formar una dupla con el jugador del Inter de Italia. Analizando las capacidades y la forma en la que sale jugando desde el fondo México, la inclusión de Julián podría ser determinante. La ilusión que genera Paulo Dybala por su jerarquía es directamente proporcional a la incógnita por su estado físico, aunque los 20 minutos que disputó en el último partido de la Roma dejaron certezas. El delantero cordobés realizó la recuperación de su lesión específicamente para estar en Qatar, y sin dudas su capacidad goeladora es una opción para destrabar partidos determinantes como el que será el del sábado. Claro que las alternativas de Thiago Almada y Ángel Correa

Lisandro ingresó en la segunda parte ante Arabia Saudita por "Cuti" Romero".

En la defensa es, quizá, donde se vieron rendimientos más deficitarios ante la efectividad de Arabia Saudita que, cada vez que llegó, lastimó. El puesto del lateral derecho se lo fueron repartiendo entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel casi desde el inicio del proceso Scaloni, sin embargo para el debut en Qatar la elecciòn del entrenador fue la del jugador del Atlético de Madrid. El exjugador de River está más emparentado a su nivel con sus virtudes defensivas más que por su ataque, aunque si se recuerda el nivel que demostró en el equipo de Marcelo Gallardo, su ataque no es para nada despreciable y es un jugador más global que su competidor.

En la zaga central es donde aparece la mayor competencia y en la que podría haber un cambio respecto al último partido: Lisandro Martínez, que ingresó por Cristián Romero en la segunda parte, podría darle mejor salida al equipo desde el fondo y sin perder la seguridad defensiva. El jugador viene sobresaliendo en Manchester United esta temporada y llega en un buen momento al torneo. Si bien Scaloni aún no dio indicios de la formación para México, además de la parte emocional se deberá enfocar en el juego y las variantes que supo tener y tiene el seleccionado.