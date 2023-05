La Selección Sub-20 se despabiló, cambió su imagen y va por más en el Mundial

La Selección Argentina Sub 20 confirmó que hay futuro y renació la esperanza en el Mundial en casa, tras el fracaso en el Sudamericano. Los principales proyectos y la revancha inesperada para Javier Mascherano.

La Selección Sub 20 renació en el Mundial de Argentina.

Allá por enero de 2023 era impensado el escenario actual para la Selección Argentina Sub 20, luego del fracaso en el Sudamericano de Colombia. Después de haber sido eliminado en la primera fase del torneo continental y no haber conseguido el boleto a la máxima cita, la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) aprovechó que la FIFA le quitara la sede de la Copa del Mundo a Indonesia por razones políticas y consiguió la localía tras las gestiones del presidente Claudio "Chiqui" Tapia.

A partir de entonces, el entrenador Javier Mascherano dio marcha atrás con su decisión de renunciar y regresó al mando del plantel para encarar la máxima cita. Tras un debut irregular en el rendimiento pero con la victoria por 2-1 frente a Uzbekistán, el equipo se afianzó y mejoró notablemente el nivel en los otros dos triunfos por el Grupo A: 3-0 a Guatemala y 5-0 a Nueva Zelanda.

Incluso, frente a los oceánicos el DT eligió un conjunto alternativo porque ya tenía asegurada la clasificación a los octavos de final y jugó mejor que nunca. Luego de un arranque con dudas, Federico Gomes Gerth se afianzó en el arco. En la defensa, el capitán Agustín Giay y Valentín Barco cumplen en los laterales, mientras que Lautaro Di Lollo, Tomás Avilés y Valentín Gómez tuvieron ciertos vaivenes en la zaga.

Ya en el mediocampo, Máximo Perrone y Mateo Tanlongo se complementan bien, aunque Federico Redondo pide más lugar desde afuera porque cuando entra es de los mejores del equipo. El volante central de Argentinos Juniors tiene buena presencia, un correcto posicionamiento y se destaca por los anticipos, aunque tal vez no tenga el despliegue que pueden aportar los otros dos futbolistas mencionados en su zona.

En tanto, en el sector de la gestación ofensiva está el gran potencial de la Selección Argentina Sub 20 porque sobran las variantes. Si bien los titulares desde el inicio del torneo fueron Matías Soulé, Valentín Carboni y Brian Aguirre, los habituales suplentes lo hacen igual o aún mejor que ellos. De hecho, Luka Romero está encendido a pura gambeta y gol, con la gran pegada desde media distancia que lo caracteriza. Por su lado, Juan Gauto hace estragos cuando encara tanto por la derecha como por la izquierda y fue una de las figuras en la tercera presentación.

Si bien el centrodelantero titular es Alejo Véliz, cuando ingresa Ignacio Maestro Puch también convierte. El número 9 de Rosario Central parece imparable: con un cabezazo impresionante en el área rival, también se destaca de espaldas al arco. En tanto, otros juveniles interesantes conforman un recambio a puro talento del que pocos planteles disponen en el certamen: Román Vega, Ignacio Miramón y Gino Infantino.

Mascherano, el DT que se sacó un peso de encima también.

Con el ataque y el protagonismo como la premisa para Mascherano, a veces la Selección queda un poco descompensada a la hora de retroceder. Si pierde la posesión, no brilla por el reagrupamiento defensivo sino todo lo contrario: los centrales, que no son tan veloces, juegan a campo abierto y con muchos espacios para los rivales. En el ataque sobran las alternativas para la creación y el desequilibrio por las bandas, aunque dicha virtud es la misma que se transforma en defecto si no se defiende bien en ataque.

Si bien al principio se especuló con un cambio en el esquema táctico del 4-2-3-1 al 4-3-3 para agregar un volante con un mayor despliegue en lugar de un extremo, todo indica que el dibujo preferido del técnico se mantendrá de cara a los octavos de final ante Nigeria. Eso sí: Romero pelea mano a mano el lugar con Soulé y Redondo también le disputa el sitio del 5 a Perrone.

Más allá del resultado final en el torneo, de si Argentina conseguirá la séptima estrella en casa o no, el balance ya es positivo: hay proyectos, hay "joyas", hay futuro. Algo que hasta hace cuatro meses parecía una quimera. La delegación nacional ya respira aliviada: con música, cumpleaños, un asado, juegos de cartas y sonrisas de por medio, se sacaron un peso de encima. Ahora todo es disfrute.

Argentina vs. Nigeria por el Mundial Sub 20: hora, TV en vivo y streaming

El conjunto de Mascherano recibirá al de Ladan Bosso por los octavos de final el miércoles 31 de mayo de 2023 a las 18 horas. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales TV Pública (aire) y TyC Sports (cable). En tanto, el streaming online estará a cargo de sus respectivas plataformas Cont.ar y TyC Sports Play, además de otras opciones como D GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. Si empatan habrá una prórroga de 30 minutos en dos tiempos de 15. Si persiste la igualdad definirán por penales al vencedor, que a su vez chocará en los cuartos con el ganador de Ecuador vs. Corea del Sur.