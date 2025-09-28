Argentina vs. Cuba por el Mundial Sub 20: hora, TV en vivo y streaming online

Argentina vs Cuba por el Mundial Sub-20: cuando juegan, formaciones y cómo ver en vivo

La Selección Argentina se prepara para vivir una nueva jornada histórica en el fútbol juvenil cuando debute en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, este domingo por la noche. Los dirigidos por Diego Placente harán su estreno ante Cuba con la misión de comenzar con el pie derecho en un torneo donde la "Albiceleste" es la máxima ganadora de la historia con seis títulos. El equipo argentino llega con expectativas renovadas tras importantes bajas de último momento, pero con la ilusión intacta de volver a conquistar una copa que no gana desde 2007.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Argentina y Cuba, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan la Selección Argentina y Cuba?

El partido entre Argentina y Cuba por la primera fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 se jugará este domingo 28 de septiembre de 2025, a partir de las 20 horas de Argentina en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. El encuentro será transmitido en vivo por Telefe y DSports para toda Argentina y podrá verse también vía streaming a través de DGO, Flow, Telecentro Play, MiTelefe y FIFA+. El árbitro designado para dirigir este compromiso inaugural es el malayo Nazmi Nasaruddin.

El Mundial Sub-20 se desarrolla en Chile desde el 27 de septiembre hasta el 19 de octubre con la participación de 24 selecciones. Argentina integra el Grupo D junto a Italia, Australia y Cuba, donde los dos primeros equipos avanzan directamente a octavos de final. También clasifican los cuatro mejores terceros de toda la competencia. El recinto chileno tiene capacidad para 21.100 espectadores y será el escenario de los tres partidos de Argentina en la fase de grupos.

Placente confirmó la lista de 21 convocados sin las principales figuras esperadas por el fútbol argentino. Franco Mastantuono del Real Madrid, Claudio Echeverri del Bayer Leverkusen, Valentín Carboni del Genoa y Aaron Anselmino del Borussia Dortmund no recibieron el permiso de sus clubes para participar. El plantel se compone mayoritariamente de jugadores del fútbol argentino como Santino Barbi (Talleres), Dylan Gorosito (Boca), Ian Subiabre (River) y Maher Carrizo (Vélez). También forman parte del equipo futbolistas que actúan en el exterior como Julio Soler (Bournemouth), Tomás Pérez (Porto), Álvaro Montoro (Botafogo), Mateo Silvetti (Inter Miami) y Gianluca Prestianni (Benfica).

Por su parte, Cuba consiguió la clasificación tras vencer a Honduras en el torneo premundial de la CONCACAF disputado en agosto de 2024, y jugará la cita mundialista por segunda vez en su historia intentando mejorar lo hecho en 2013, edición de la que se despidió en fase de grupos tras perder todos sus partidos. Los cubanos llegan al Mundial con un nuevo director técnico tras la renuncia de Yunielys Castillo, siendo reemplazado por Pedro Pablo Pereira, quien asumió en agosto de este año.

La fase de grupos continuará para Argentina el miércoles 1 de octubre ante Australia a las 20:00 en el mismo estadio de Valparaíso. El último compromiso de la primera ronda será el sábado 4 de octubre contra Italia, subcampeón del Mundial anterior. Los tres encuentros se disputarán en horario nocturno y en la misma sede, lo que permitirá al equipo argentino mantener una base fija durante esta etapa inicial del torneo.

Formaciones probables de Argentina y Cuba

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre; y Alejo Sarco.

Cuba: Yurdy Hodelín; Elvis Casanova, Leandro Mena, Karel Pérez, Norlys Chávez; Marcos Campo, Samuel Rodríguez, Aniel Casanova, Michael Camejo, Jade Quiñones; David de Jesús Pérez o Alessio Raballo.

Placente cuenta con un plantel que se armó en el último momento debido a las negativas de los clubes europeos. El entrenador argentino lo dejó en claro días atrás: "La Sub 20 no tiene proceso, estamos entrenando faltando ocho o diez jugadores faltando una semana del Mundial". Se estima que Placente disponga un esquema 4-2-3-1, con Maher Carrizo de gran momento en Vélez, Ian Subiabre la gran promesa de River, y Álvaro Montoro titular en el Botafogo detrás de Alejo Sarco, delantero centro surgido de Vélez y hoy en el Bayer Leverkusen.

El doble cinco en el mediocampo argentino lo conformarían el volante de Boca Milton Delgado y Valentino Acuña, jugador de Newell's. En la defensa, Placente apostaría por la solidez con jugadores como Dylan Gorosito de Boca y Santiago Fernández, mientras que en el arco estaría Santino Barbi de Talleres. La ausencia de las figuras europeas obliga al entrenador a confiar en el talento del fútbol local y los pocos jugadores del exterior que pudieron sumarse.

Por el lado de Cuba, las figuras más destacadas son Karel Pérez, lateral izquierdo y capitán del equipo que actualmente se desempeña en Vianense de Portugal y suma doce partidos en la Selección Mayor, el mediocampista Romario Torres que se formó en las divisiones inferiores de Nacional de Uruguay y juega en Jicaral de Costa Rica, y el delantero del Cremonese de Italia, Alessio Raballo. El nuevo director técnico Pedro Pablo Pereira, de 46 años, tendrá la responsabilidad de dejar bien en alto el honor de un fútbol que sigue buscando su lugar en el deporte cubano.

La duda principal en la formación cubana está en la referencia de ataque, que podría ser Alessio Raballo o David de Jesús Pérez. Además del plantel que jugará el Mundial, actúan en el extranjero el arquero Yurdi Hordelín, los defensores Leandro Mena, Elvis Casanova y Norlys Chávez, y los mediocampistas Marcos Campo y Maikol Vega. Los cubanos buscarán aprovechar la inexperiencia del plantel argentino para dar la sorpresa en su debut mundialista.

Argentina vs. Cuba: ficha técnica