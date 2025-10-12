La Selección Argentina cargó a México con la canción del Chavo tras eliminarlo del Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 cargó a México con la música de El Chavo tras eliminarlo del Mundial.

La Selección Argentina cargó a México con la canción de El Chavo del 8, tras haberlo eliminado del Mundial Sub 20. El equipo dirigido por Diego Placente se impuso claramente en el juego y derrotó por 2-0 al "Tricolor" en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, con los goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti en los cuartos de final. Ahora, se medirá con Colombia en la semifinal.

Una vez consumada la victoria en la capital del país vecino, los jugadores de la "Albiceleste" se retiraban del vestuario caminando lentamente hacia el micro, para regresar al hotel de la concentración. En ese momento, comenzó a sonar con todo la histórica canción de El Chavo y los futbolistas se rieron a la pasada, en la zona mixta donde también se encontraban los periodistas y los camarógrafos.

Mientras Tobías Ramírez llevaba el parlante en su mano derecha, Gianluca Prestianni eligió el tema de la reconocida serie liderada por Roberto Gómez Bolaños para musicalizar el momento. Después de las risas por unos segundos para recordar al mexicano "Chespirito", el extremo surgido en Vélez Sarsfield cambió rápidamente la canción para escoger la de Callejero Fino y DJ TAO, Turreo Sessions #723.

Para el próximo compromiso, ante Colombia en la semifinal del Mundial Sub 20, la Selección Argentina tendrá dos bajas claves en ataque: el lesionado Álvaro Montoro y el suspendido Carrizo. Por lo tanto, todo indica que Placente colocará en el ataque a Prestianni, Alejo Sarco e Ian Subiabre. Por su parte, Silvetti lucha por un puesto también en la ofensiva nacional. Los otros semifinalistas saldrán de los vencedores de las series de Estados Unidos vs. Marruecos y Francia vs. Noruega.

¿Cuándo juega la Selección Argentina vs. Colombia la semifinal del Mundial Sub 20?

El equipo albiceleste chocará con los "cafeteros" el miércoles 15 de octubre del 2025 a las 20 horas de Argentina, con la transmisión en vivo en la televisión de Telefe y DSports. Además, el streaming online correrá por las cuentas de MiTelefe, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

El camino de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20 de Chile