La nueva joya que debutará en el Real Madrid que opaca y desplaza a Mastantuono

Mastantuono no es la única joya del Real Madrid

Hace unos días, el Real Madrid organizó una conferencia de prensa para realizar la presentación de Franco Mastantuono como nuevo fichaje estelar. Aunque no se trata de la única joya que el equipo tiene dentro de su plantel, debido a que otra joven promesa podría robarse la atención en caso de que debute de manera oficial.

El joven surgido de las inferiores de River tuvo que esperar hasta cumplir 18 años para ser presentado de manera oficial en el conjunto español. Esto es producto de una reglamentación de FIFA para proteger a los menores de edad, que no se pueden transferir de un equipo a otro. Antes del anuncio, el jugador estuvo entrenando de forma diferenciada pero pareciera que tiene chances de debutar este martes ante el Osasuna.

Thiago Pitarch podría debutar en el Real Madrid

Sin embargo, no es la única noticia que se desprende de la lista de convocados que Xabi Alonso hizo pública en la mañana del lunes. Además de la presencia del nombre de Franco Mastantuono, se pudo apreciar el de Thiago Pitarch. Se trata de un volante español de 18 años que acaba de renovar contrato hasta junio del 2030. Lo particular es que hace menos de ocho meses había firmado una extensión con fecha culmine en junio del 2027.

"Muy feliz de poder ampliar mi contrato con el mejor equipo del mundo! Es un orgullo poder seguir perteneciendo y defendiendo a este club. Gracias a mi familia, en especial a mis padres, por estar en todo momento; a mis amigos, que no sería lo mismo sin ellos; y a mis representantes por ayudarme en este proceso", expresó el joven en su cuenta de Instagram tras haber rubricado su nuevo vínculo.

Además, la nómina expone que Xabi Alonso hará uso de gran manera de las divisiones inferiores del Real Madrid porque entiende que hay un enorme talento disponible y esperando su turno. También es preciso señalar que para este inicio de la temporada no se encuentran disponibles jugadores como Camavinga, Endrick, Jude Bellingham y Mendy que están trabajando en la puesta a punto desde lo físico para dejar atrás sus lesiones.

¿River lo vendió en cuotas?

La operación de venta de Franco Mastantuono fue una de que despertó una gran cantidad de comentarios en las redes sociales, debido a que fueron varias las idas y vueltas hasta el anuncio final que se hizo por parte de River. El joven se encontraba protegido por una cláusula de rescisión de 45 millones de euros, que debía pagarse en una sola cuota y libre de toda retención.

Sin embargo, el acuerdo final fue uno que despertó cierta bronca entre los hinchas. “Él hasta último minuto hizo todos los esfuerzos para quedarse hasta fin de año, ayudó a River a tensionar para quedarse y esto no puedo negarlo. Encontramos siempre predisposición, porque él ama a River. El club va a cobrar 20 millones netos ahora, 12.5 en junio de 2026 y 12.5 en junio de 2027. Es una operación de 45 millones de euros netos”, reconoció Jorge Brito.

Esto motivó que desde la dirigencia del Millonario se tome un cambio más que interesante en lo que respecta a la colocación de cláusulas de rescisión. Todo jugador que firma o renueva su vínculo pasará a tener una protección de 100 millones de euros. Lo que le permite al club contar con cierta autonomía al momento de negociar. Caso contrario, el interesado tendrá que hacer un importante desembolso.