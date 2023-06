La noticia que entristece a River Plate por el futuro de un campeón del mundo

El jugador anunció dónde continuará su carrera cuando el "Millonario" lo esperaba con los brazos abiertos.

El defensor central de la Selección Argentina e hincha confeso de River Plate, Nicolás Otamendi, terminó con los rumores y decidió dónde continuará su carrera. El campeón del mundo en Qatar 2022 había despertado ilusión en los hinchas del "Millonario" por su probable arribo al club.

La incertidumbre que se había generado con respecto a Otamendi fue en aumento durante las últimas semanas. Tanto el entrenador, Martín Demichelis, como los dirigentes, habían reconocido públicamente que lo esperaban con los brazos abiertos y el exfutbolista de Vélez Sarsfield nunca negó la posibilidad de ponerse la camiseta del club de Núñez.

La decisión de Nicolás Otamendi sobre su futuro

A falta de tres semanas para que finalizara su vínculo con el Benfica, el club luso anunció a través de las redes sociales que Otamendi renovó su contrato hasta junio de 2025, por dos temporadas más. Aunque no se había expresado sobre qué haría, el deseo de la familia del jugador por continuar viviendo en Europa fue clave para inclinar la balanza.

De esta manera, el sueño de los hinchas de River por ver al central con la franja cruzada en el peccho deberá seguir esperando. Incluso, ahora Enzo Francescoli y la secretaría téncina deberán pensar en otras alternativas para reforzar la zona defensiva del equipo, ya que en la actual campaña se presentaron dificultades por varias lesiones de jugadores que ocupan dicho puesto.

El repudiable comentario del Loco Gatti contra Armani por su nivel en River: "Cagómetro"

Hugo Orlando Gatti lanzó un repudiable comentario contra Franco Armani por los errores en los recientes partidos de River Plate. El "Loco", con pasado en el "Millonario" pero más cercano a Boca Juniors, aprovechó la ocasión para atacar al arquero campeón del mundo, que no pasa por su mejor momento. Claro que no fue una crítica cualquiera por las palabras que utilizó a la hora de definir lo que vive el "Pulpo" y su nivel bajo los tres palos.

En una extensa entrevista con Gabriel Anello en Radio Mitre, el exguardameta no sólo sacó chapa con sus comentarios sobre la historia del fútbol argentino. Además, Gatti dio su opinión sobre la decisión de Lionel Messi de jugar en la MLS y elogió a Emiliano "Dibu" Martínez por lo hecho en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el que expresó sobre Armani que fue realmente lamentable.

"No es un buen arquero, tuvo un buen momento pero es un arquero más. Lo veo muy inseguro y sin confianza", soltó el "Loco" con respecto a Armani. No sólo se quedó con eso, sino que agregó: "Hay momentos en que al arquero lo sostienen, pero cuando te agarra el cagómetro es como un cáncer, ya no podés". Sin dudas, sus palabras no pasaron para nada desapercibidas y rápidamente se viralizaron.

Por último, Gatti también dejó en claro lo que piensa sobre Lionel Messi y su futuro en el Inter Miami: "Podría seguir jugando en el alto nivel, no me gustó que se vaya a jugar a Miami. Va a jugar un fútbol de campo". Con respecto a Emiliano "Dibu" Martínez en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el exarquero lanzó: "Fue el más importante y el mejor de los mundiales, lo vería en el Real Madrid".