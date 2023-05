La insólita anécdota de Scaloni con sus hijos y la camiseta de la Selección Argentina: "Esta no es"

La insólita anécdota de Lionel Scaloni con sus hijos y la camiseta de la Selección Argentina, con la tercera estrella en el escudo. La extraña historia que contó el DT en una entrevista.

Lionel Scaloni reveló una insólita anécdota que vivió con sus hijos Ian (10) y Noah (6), vinculada con la tercera estrella en la camiseta de la Selección Argentina. El entrenador de 44 años, campeón del mundo en Qatar 2022, reconoció que los niños están muy emocionados por haber ganado la Copa del Mundo en diciembre pasado.

El DT le brindó una entrevista a DSports y allí filtró una curiosa situación que le ocurrió en su casa, junto con los pequeños a los que tuvo con su esposa española Elisa Montero. El exfutbolista recordó la gloria obtenida en Doha, aunque al mismo tiempo reconoció que trata de "no mirar más" las imágenes de aquel torneo para enfocarse "en lo que viene".

Scaloni reveló la obsesión de sus hijos por la tercera estrella en la camiseta de la Selección Argentina

El santafesino dialogó con el periodista deportivo Christian Martin en Europa y fue muy sincero: "¿Si soy de mirar la tercera estrellita? No, ja". "De hecho mis hijos creo que tienen la camiseta y a veces, cuando van a jugar al fútbol afuera, cuando busco una en el armario y se las llevo, me dicen ‘pero esta no es la que tiene la tercera’", profundizó.

Scaloni repasó su gran ciclo al frente de la Selección Argentina.

Sin embargo, el director técnico resaltó que a él no le sucede lo mismo que a Ian y Noah, sino todo lo contrario: "Está bueno, pero soy incapaz de pensar continuamente en eso". "Para mí tiene la misma validez, ya es mucho con que tenga la celeste y blanca. Y el escudo... Ya está”, amplió.

De cualquier manera, afirmó que tuvo un gran valor haber obtenido el tercer Mundial de la historia para el Seleccionado mayor: “Reconozco que te llena de orgullo haber puesto otra vez a Argentina en los niveles en los que no hay duda de que siempre estuvo". Scaloni también aseveró que "con esto hay que hacer entender que la dificultad es máxima".

"Siempre estuvimos al máximo nivel, pero hacía rato que no ganábamos. Eso no significaba que no teníamos el nivel”, insistió el estratega. El pujatense también aclaró que los títulos de "2014, 2015 y 2016" se escaparon "por diferentes motivos, por nada" y sentenció: "Eso implica entender que a lo mejor pueden pasar otra vez tantos años, así que disfrutemos".