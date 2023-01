La FIFA contra la AFA: analizan sanciones por los festejos de Qatar 2022

La casa madre del fútbol mundial analiza una posible sanción por "festejos desmedidos" tras la final ante Francia.

La FIFA informó este viernes que abrió un expediente por supuestos incumplimientos de hinchas de la Selección Argentina que podrían derivar en una sanción contra la Asociación del Fútbol Argentino. Es por los festejos que se dieron tras el partido contra Francial por la final del Mundial de Qatar 2022.

A través de un comunicado en su página web, la casa madre del fútbol informó que la Comisión Disciplinaria inició un procedimiento contra la AFA por exacerbación en los festejos argentinos en el Estadio Lusail de Doha.

El comunicado de la FIFA por el expediente hacia la AFA

"La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha inciado un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino debido al posible incumplimiento de los artículos 11 (Conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio) y 12 (Conducta incorrecta de los jugadores y los oficiales) del Código Disciplinario de la FIFA, así como el art. 44 del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ y el Reglamento de Marketing y Medios de Comunicación de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ durante la final de la Copa Mundial de la FIFA™ que enfrentó a Argentina y Francia".

Según se desprende del anuncio de la FIFA, la Federación Francesa de Fútbol mostró su descontento por supuestas señas y gestos de los jugadores del seleccionado argentino y expresó que hubo cargadas "anormales" contra Kylian Mbappé, luego de los festejos en pleno campo de juego.

Los dirigentes y el cuerpo técnico de Francia manifestaron su enojo por los cánticos hacia la estrella europea, en los que se pedía "un minuto de silencio" con el ritmo famoso que suena en nuestras canchas,

Además de analizar esas supuestas burlas, la FIFA estaría investigando el gesto dque realizó Emiliano "Dibu" Martínez al momento de recibir el premio al mejor portero del Mundial de Qatar.

La divertida anécdota de Tagliafico sobre el penal de Lautaro contra Países Bajos: "De pedo"

Nicolás Tagliafico contó una anécdota desopilante sobre el penal que pateó Lautaro Martínez con el que la Selección eliminó a Países Bajos y se metió en semifinales del Mundial de Qatar 2022. El defensor del Olympique de Lyon habló con el streamer Luquitas Rodríguez acerca de distintos momentos de la Copa del Mundo y no dejó de lado uno de los más picantes que vivió la "Albiceleste". Las discusiones entre los futbolistas antes de patear desde los doce pasos sin dudas quedaron para la historia y la del "Toro" con los neerlandeses no pasó desapercibida.

Mientras el delantero del Inter se dirigía al área para ejecutar el último tiro contra los europeos, uno de sus compañeros en el club italiano lo apuró. Para colmo, cuando el atacante tuvo la pelota en sus manos para acomodarla recibió una chicana del arquero Andries Noppert. Sin embargo, estos detalles no influyeron para nada en la cabeza del goleador, que tan sólo unos segundos después infló la red y la "Scaloneta" avanzó de fase. "Taglia" reveló cómo fueron esos instantes y no se guardó nada.

"Creo que (Denzel) Dumfries fue a hablarle a Lautaro porque son amigos o compañeros en el Inter, así que a lo mejor le dijo algo en italiano, no sé. ¿El arquero qué le pudo decir a Lautaro? Si Lauta de pedo habla español, en inglés no va a entender un carajo", sostuvo el lateral campeón del mundo con la "Scaloneta" en Qatar 2022.

Por otro lado, Tagliafico también se refirió a las críticas por la reacción de los jugadores dirigidos por Lionel Scaloni durante y después del partido: "La gente de afuera dice que esto, lo otro, y la adrenalina que tiene un partido así, que la cosa no era de nosotros solos, era de los dos. Uno no reacciona con alguien que no hace nada, no me voy a calentar con vos si no me decís nada. Cada vez que uno iba a patear se le acercaban a decir algo. Igual no entienden nadie inglés, así que no sé que iban a decir".