Inesperado: Alexis Mac Allister se separó de su novia por la "tercera"

Alexis Mac Allister, quien se consagró campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022 está envuelto en un escándalo mediático con su ex pareja.

Alexis Mac Allister, campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022 está envuelto en un escándalo mediático a casi dos meses de la consagración contra Francia en el Estadio Lusail. El futbolista que se desempeña en el Brighton de la Premier League de Inglaterra fue uno de los más importantes dentro del plantel de Lionel Scaloni y ahora dio la nota con una inesperada situación en la cual se vio involucrado. La noticia trascendió en Intrusos de la mano de Marcela Tauro, quien dio detalles de lo que pasó.

El presente del autor del primer gol contra Polonia en el último encuentro de la fase de grupos y quien asistió a Ángel Di María para su tanto en la final de la Copa del Mundo está mucho más allá de lo futbolístico. Según la mencionada periodista, el volante surgido en Argentinos Juniors y con pasado en Boca dejó a su novia por otra persona en una fecha especial y, al parecer, hubo una tercera en discordia.

"Él es jugador de fútbol, Alexis Mac Allister, ella es influencer (Camila Mayan) y desde los 15 años estaban de novios. Me dicen que se juntaron todos los amigos acá después de que él reciba una placa en La Pampa y la habría dejado el 24 de diciembre debido al alto perfil de la chica", contó la panelista del programa que se emite por América TV y conduce Flor De La V.

No fue lo único que Tauro reveló con respecto a dicha situación en la que el futbolista terminó con su ahora ex pareja. "Parece que eso fue una excusa. Lo que me dicen es que vive en Inglaterra y ella tiene cosas para retirar ahí. Le van a alquilar un departamento acá, no sé si en Puerto Madero o dónde, y se va a hacer cargo él. Pero el tema es que él no quiere el alto perfil porque, en realidad, hay una tercera. Habría una tercera, vamos a hablar en potencial. Es de acá y es la mejor amiga", cerró Marcela Tauro y sorprendió a sus compañeras en pleno programa.

Alexis Mac Allister junto a su ex, Camila Mayan

El futuro de Alexis Mac Allister en Europa

Todo indica que el mediocampista que gritó campeón en Qatar 2022 no continuaría en el Brighton, donde actualmente es una de las principales estrellas. Según trascendió, el hijo del "Colo" se iría de la institución el próximo mes de junio en un mutuo acuerdo entre el jugador y el club. El periodista de TyC Sports, Gastón Edul, aseguró en sus redes: "En estas horas viaja el padre de Alexis Mac Allister a negociar su futuro. Seguramente sea fuera del Brighton después de junio. Ya tiene posibilidades".