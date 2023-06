Emiliano Díaz destrozó a CR7 y bancó a Messi: "Años luz de comparación"

El hijo de Ramón Díaz no tuvo dudas en destacar la diferencia que existe entre el mejor jugador del mudno y el goleador portugués.

Emiliano Díaz, hijo mayor y asistente técnico de Ramón, arremetió este martes con dureza contra Cristiano Ronaldo y realizó una comparación con Lionel Messi. Tanto él como su padre no continuarán en Arabia Saudita luego de dos años.

Ramón y su hijo tuvieron una exitosa época al frente del Al Hilal, donde obtuvieron cinco títulos y consiguieron posicionar al club a niveles internacionales. Antes de marcharse, tras consagrarse en la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita, Emiliano dejó frases picantes contra el portugués y, a la vez, bancó al mejor jugador del mundo.

Las declaraciones de Emiliano Díaz contra Cristiano y a la banca a Lionel Messi

La rivalidad que surgió entre Messi y Ronaldo en la útila década y media fue una constante discusión en todo el mundo futbolístico y parece no finzalizar. El que sumó un nuevo capítulo fue Emiliano Díaz, quien apuntó contra CR7. "Le costó. Nosotros lo enfrentamos y la pasamos bien. Con los clubes grandes nunca sacó diferencia. A los chicos les hacía de a 3/4 goles y yo veía que acá hablaban de él. Perdió la Kings Cup, perdió la Supercopa y el torneo", comenzó diciendo el exjugador de River Plate sobre el nivel del delantero luso, al que enfrentó en la liga de Arabia Saudita.

Y luego, al ser consultado sobre quién cree que es mejor entre ambos goleadores históricos, concluyó de manera tajante: "No tiene ningún tipo de comparación con Messi. Lo enfrentamos hace menos de 3 meses y a Leo lo fui a ver al Mundial. Estamos hablando de años luz de comparación".

Para finalizar, ante los rumores que señalan la posible llegada del crack rosarino al equipo que dirigió, Emiliano manifestó: "Creo que el contacto existe y existió. Messi es la cara del turismo de Arabia. Al Hilal es uno de los clubes más grandes del mundo". Y remarcó que "la liga árabe es súper competitiva, ya que los que van son todos jugadores de Selección, jugás con 60/70 mil personas todos los partidos".

La impactante y triste revelación sobre Messi en el PSG: "En un hotel"

El padre de Lionel Messi rompió el silencio y contó el mal momento que vivió el mejor del mundo en sus primeros meses jugando para el Paris Saint Germain y lo que atraviesa en la actualidad. Tras poco menos de dos años en la institución, el astro argentino disputó su último partido el pasado sábado 3 de junio ante el Clermont y su futuro es una verdadera incógnita. Mientras se espera su palabra o que se oficialice su llegada a un nuevo club, su papá no se guardó nada.

Varios equipos aguardan porque el diez de la Selección finalmente acepte su oferta, pero esto todavía no se concreta. Al parecer, todo dependerá de la decisión que tome una vez que finalice la gira con la "Albiceleste" en la que jugará dos amistosos entre el 15 y el 19 de junio contra Australia e Indonesia, respectivamente. Claro que, lo que menos quiere el astro rosarino es volver a pasarla mal como sucedió cuando arribó a Francia, lo cual reveló Jorge Messi en una entrevista y sorprendió a todos.

"No es que no quiera venir, está mal anímicamente, no sabe qué hacer y está aburrido de la situación. Y también que siente un poquito de presión después de estos dos años que para él en París han sido difíciles, especialmente los cuatro primeros meses en los que tuvo que vivir en un hotel, psicológicamente y anímicamente fueron muy complicados", sostuvo el padre de Lionel Messi en diálogo con el periodista Jorge Monfort, quien lo contó en el canal de Twitch de Jijantes. Por otro lado, sobre el diez y el conjunto español, agregó: "La relación con Laporta es muy buena, vaya bien o vaya mal habrá un comunicado y demás. Mañana o pasado se anunciará con un comunicado si viene o no".

Claro que, la llegada del mejor del mundo al "Blaugrana" no será nada fácil y su padre lo dejó en claro: "Está difícil, ahora mismo veo bastante difícil una llegada de Lionel Messi al Barcelona, no creo que se dé, está bastante complicado. Depende de un montón de cosas. Barcelona es y siempre será su casa, él ha estado muy cómodo aquí. Hay muchas cosas de las que estamos pendientes y no es lo económico, él jugaría gratis. Está un poquito cansado de todo el run run que se está produciendo. Ahora se va a China con la Selección y veremos qué pasa".