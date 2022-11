El sentido mensaje de apoyo de la Selección Argentina a Lo Celso: "Todos juntos"

En la previa del partido ante Emiratos Árabes, la Selección Argentina envió un mensaje de apoyo a Giovani Lo Celso, quien no estará en el Mundial de Qatar 2022.

La Selección Argentina lanzó un sentido mensaje para Giovani Lo Celso, quien se perderá el Mundial de Qatar 2022 por la lesión sufrida en el Villarreal. En la previa del inicio del amistoso internacional contra Emiratos Árabes en el Mohamed Bin Zayed Stadium, el elenco nacional hizo la clásica foto de la formación con un detalle particular para el volante. Mientras tanto, en la cancha, el que ocupó su lugar fue Alexis Mac Allister, tal como lo decidió Lionel Scaloni.

El desprendimiento en el bíceps femoral de la pierna derecha de Gio lo marginó de la competencia en la que soñaba con tomarse revancha de lo sucedido en Rusia 2018. En ese entonces, Jorge Sampaoli lo convocó como una de las figuras del momento pero nunca lo utilizó en el campo de juego y el joven, que en ese momento brillaba en el PSG, no tuvo el lugar que merecía. Ahora, sus compañeros no se olvidaron de él y le dedicaron un momento especial.

El gesto que tuvo la Selección Argentina para Giovani Lo Celso antes del comienzo del partido fue posar con un cartel con la imagen del mediocampista del Villarreal. El mismo contenía el hashtag #TodosJuntos, acompañado del escudo de la Asociación de Fútbol Argentino. El joven surgido de Rosario Central tendrá varias semanas de recuperación tras su operación y será una baja clave para el equipo.

De cara al inicio de la Copa del Mundo, los principales indicados para ocupar el lugar de Gio en la Selección son Exequiel Palacios, Alejandro "Papu" Gómez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Por posición, los cuatro tienen distintas condiciones con las que se adaptarían al estilo de juego de Scaloni pero todo dependerá de lo que defina el estratega a la hora de enfrentar a los rivales.

La formación de la Selección Argentina con la dedicatoria a Giovani Lo Celso

Lo Celso rompió el silencio con un desgarrador comunicado

Giovani Lo Celso rompió el silencio con un sentido posteo horas después de que se conozca la lista de convocados por Lionel Scaloni para el Mundial de Qatar 2022. El volante se perderá el certamen que disputará la Selección Argentina desde el próximo 20 de noviembre y expresó sus sentimientos tras la lesión que lo marginó. Su ausencia significa un problema para el DT por su importancia en el ciclo, pero igualmente cuenta con distintas variantes para reemplazarlo.

"La verdad que fueron días muy duros y tristes para mí. Cómo sabrán la lesión me tendrá apartado un tiempo de las canchas. Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo. Intenté por todos los medios posibles y no hubo forma. Desearle lo mejor al grupo que le toca ir, que no dudo que representará al país de la mejor manera. Estaré apoyando como un argentino más desde donde sea. Gracias por todos los mensajes de apoyo y cariño recibidos durante estos días", escribió Gio en su cuenta de Instagram.