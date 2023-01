El recibimiento del Manchester a Lisandro con una sorpresiva bandera

El defensor zurdo volvió a su club y fue homenajeado de una manera particular en el Old Trafford.

El Manchester United le realizó un gran recibimiento a Lisandro Martínez en su regreso tras la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Además de ser ovacionado por todo el estadio, los hinchas desplegaron una sopresiva bandera en una de las tribunas.

Luego de la gloria alcanzada en la Copa del Mundo de Qatar, los jugadores del seleccionado argentino volvieron a sus clubes luego de algunos días de descanso y fueron reconocidos por las instituciones a las que representan. Este martes fue el turno del defensor central, que se mostró emocionado por el cariño que le brindaron en el Estadio Old Trafford.

El tremendo recibimiento a Lisandro Martínez de los hinchas del Manchester United

En la previa al partido frente al Bournemouth, correspondiente a la jornada 17ª de la Premier League, el exjugador de Defensa y Justicia, que estuvo en el banco de suplentes, salió a la cancha con la medalla dorada colgada en su pecho minutos después de que lo hicieran sus compañeros y fue recibido con aplausos y gritos de su nombre.

Tras unos instantes en una de las líneas laterales, el portugués Bruno Fernándes le senaló para que se trasladara al centro del campo y allí la ovación para el campeón del mundo continuó durante más de un minuto. Lo más llamativo del homenaje hacia el entrerriano fue que, en una de las tribunas, los hinchas de los "Red Devils" desplegaron una badera de Argentina con un cuchillo en la parte central del telón, en sinónimo al apodo "El Carnicero" que le colocaron los fanáticos al jugador de 24 años.

La bandera que hinchas del United crearon para Lisandro en honor a su apodo.

Ya en el partido, cuando los locales vencían 3-0, el entrenador Erik Ten Hag mandó a la cancha a Lisandro a los 88 minutos en lugar del sueco Victor Lindelof. Si bien no tuvo que intervenir en jugadas de peligro en su área, el central izquierdo se mostró con la claridad de siempre a la hora de salir jugando y hasta se animó a pasar al ataque en dos oportunidades. Alejandro garnacho, el joven argentino nacionalizado, tuvo una buena actuación en los más de 45 minutos que disputó.

Lisandro habló sobre el futuro de Messi en la Selección

"A Messi tenemos que dejarlo tranquilo, que él disfrute de este momento. Ha trabajado tantos años para conseguirlo. Pero si lo podemos seguir teniendo, sería enorme, lo más lindo para nosotros. Ahora, que disfrute cada momento", manifestó Lisandro en diálogo con el periodista Diego Monroig en ESPN.

Además, el jugador surgido de Newell's Old Boys contó con detalles el momento en que se confirmó la coronación en Qatar, donde se abrazó con Messi: "Me lo encuentro a Leo y lo primero que se me dio por hacerle fue darle un abrazo. Estaba con las emociones a mil. Muy feliz. Le dije 'gracias, gracias'. Le dije de todo".

El defenzor zurdo, que probablemente será titular en Premier League este martes ante el Bournemouth, confesó qué sintió por dentro al momento que el penal de Gonzalo Montiel se transformó en gol: "Es algo que no puedo describir con palabras, es algo único. Es una felicidad plena. Ser campeones del mundo... Es una locura lo que hemos hecho. Lo lindo de todo es que hicimos felices a tantos millones de argentinos. Es un orgullo enorme".