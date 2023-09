El Pato Fillol rompió el silencio con un llamativo mensaje sobre su salud: "Nos vemos"

Ubaldo Matildo "Pato" Fillol rompió el silencio con un comunicado en sus redes sociales y sorprendió a todos con su estado de salud.

Ubaldo Matildo Fillol es un exarquero argentino que se consagró campeón del mundo en 1978 con la Selección y pasó por varios clubes del fútbol local tales como River Plate, Racing Club y Vélez Sarsfield. Luego de ser internado en el Sanatorio Finochietto por una neumonía bilateral, el "Pato" alegró a todos sus seguidores en las redes sociales con un comunicado. Por supuesto, el hombre récord de penales atajados en nuestro país sorprendió a más de uno con sus dichos.

"Acá estoy nuevamente internado con un cuadro de neumonía bilateral. Me siento fuerte y esperando volver pronto a mi hogar para seguir disfrutando de la vida y cumplir con varios compromisos pactados de antemano. Agradezco a las autoridades del Sanatorio Finochietto, al Doctor Capuya y a todo el equipo médico. Abrazo del alma para todos ustedes por los mensajes de apoyo y el cariño de siempre", escribió el Fillol en su cuenta de Instagram a las pocas horas de ingresar al nosocomio. Días más tarde, el siguiente escrito llegó con una muy buena noticia.

"Camino a casa para seguir con el proceso final de mi recuperación. Agradezco al equipo médico del Sanatorio Finochietto y a todos ustedes por el cariño y los mensajes de apoyo que me brindaron en estos días. Por razones obvias #ElAbrazoDelAlma de esta semana queda suspendido. Nos vemos pronto. ¡GRACIAS!", contó el "Pato" en la misma red social y su posteo tuvo gran cantidad de likes y comentarios.

En cuanto a los números de su carrera, el "Pato" llegó a los 792 partidos y recibió 781 goles en su contra. Es aún el dueño del récord de penales atajados sólo en el fútbol de nuestro país -en los 90 minutos reglamentarios- con un total de 26, el cual comparte con Hugo Orlando Gatti. Claro que el número es mucho mayor por los que contuvo en otros clubes a nivel internacional y con el combinado nacional. Otro detalle no menor es que también le ejecutaron menos remates desde los doce pasos que al "Loco" desde su debut hasta su retiro.

Filtraron el detalle menos pensado de Scaloni con su WhatsApp

Quien habló del estratega campeón del mundo fue nada más y nada menos que el volante con pasado en River Plate, Exequiel Palacios. El tucumano que viste los colores del Bayer Leverkusen de la Bundesliga de Alemania habló con la periodista Sofía Martínez en el ciclo Llave a la eternidad -emitido en la TV Pública- y se refirió al particular método de Scaloni para incluirlo en la lista del torneo que ganó el pasado 18 de diciembre. Las palabras del mediocampista no tardaron en hacerse virales ya que la forma implementada por el entrenador fue completamente inusual.

"Medio raro. Estaba volviendo del club, me llega un mensaje y me pone 'Pala ¿Cómo estás? Soy el Gringo'. No sabía quién era y ahí me saltó la ficha de que era Scaloni. Yo en ese momento estaba con el tema de la rodilla, pero estaba jugando los partidos. 'Estoy bien, estoy con todo y vamos'. Al rato me llamaron y ya me habían confirmado. Porque él no tiene WhatsApp, por mensaje de texto fue", contó Palacios acerca del momento en el que se enteró que jugaría la Copa del Mundo.

Cuáles serán los partidos de la Argentina por las Eliminatorias en el 2023

7 de septiembre: 1-0 vs. Ecuador (L) - Estadio Más Monumental.

- Estadio Más Monumental. 12 de septiembre 3-0 Bolivia (V) - Estadio Hernando Siles de La Paz - 17 (hora argentina).

- Estadio Hernando Siles de La Paz - 17 (hora argentina). 12 de octubre vs. Paraguay (L) - Estadio, fecha y hora a confirmar.

- Estadio, fecha y hora a confirmar. 17 de octubre vs. Perú (V) - Estadio, fecha y hora a confirmar.

- Estadio, fecha y hora a confirmar. 13 al 19 de noviembre vs. Uruguay (L) - Estadio, fecha y hora a confirmar.

- Estadio, fecha y hora a confirmar. 20 al 26 de noviembre vs. Brasil (V) - Estadio, fecha y hora a confirmar.

Luego de la realización de estos enfrentamientos, el próximo año habrá actividad con la disputa de otros seis partidos. Argentina jugará contra Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia en casa, Paraguay de visitante y Perú. En el 2025 se jugarán los últimos seis partidos en los cuales chocará contra Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela y finalizará contra Ecuador.