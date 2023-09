Filtraron el detalle menos pensado de Scaloni con su WhatsApp: "No sabía"

Meses después de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, revelaron un detalle inesperado sobre Lionel Scaloni y su WhatsApp.

Lionel Scaloni es un exjugador de fútbol con pasado en Newell's, Estudiantes de La Plata y varios equipos de Europa que actualmente se desempeña como director técnico de la Selección Argentina. Meses después de la consagración del elenco nacional en el Mundial de Qatar 2022, se conoció un detalle inesperado acerca del DT y el uso que le da al WhatsApp en su vida. Por supuesto, la revelación sorprendió a todos los fanáticos de la "Albiceleste" en las redes sociales.

Quien habló del estratega campeón del mundo fue nada más y nada menos que el volante con pasado en River Plate, Exequiel Palacios. El tucumano que viste los colores del Bayer Leverkusen de la Bundesliga de Alemania habló con la periodista Sofía Martínez en el ciclo Llave a la eternidad -emitido en la TV Pública- y se refirió al particular método de Scaloni para incluirlo en la lista del torneo que ganó el pasado 18 de diciembre. Las palabras del mediocampista no tardaron en hacerse virales ya que la forma implementada por el entrenador fue completamente inusual.

"Medio raro. Estaba volviendo del club, me llega un mensaje y me pone 'Pala ¿Cómo estás? Soy el Gringo'. No sabía quién era y ahí me saltó la ficha de que era Scaloni. Yo en ese momento estaba con el tema de la rodilla, pero estaba jugando los partidos. 'Estoy bien, estoy con todo y vamos'. Al rato me llamaron y ya me habían confirmado. Porque él no tiene WhatsApp, por mensaje de texto fue", contó Palacios acerca del momento en el que se enteró que jugaría la Copa del Mundo.

"Ahí corto, lo llamo a mi amigo y a mi mamá llorando y diciéndoles. Ellos (por su familia) estaban acá en Alemania conmigo, se volvieron un día antes. La llamé, se puso a llorar y me contagió las lágrimas, no lo podía creer", soltó el mediocampista sobre los minutos posteriores a la comunicación del DT. Desde el inicio de la Copa del Mundo, "Pala" disputó tres partidos y en todos ingresó desde el banco de suplentes (contra México, Australia y Croacia).

Los números de Exequiel Palacios en la Selección Argentina

27 partidos oficiales desde 2018.

4 asistencias.

3 títulos.

Cuáles serán los partidos de la Argentina por las Eliminatorias en el 2023

7 de septiembre: 1-0 vs. Ecuador (L) - Estadio Más Monumental

- Estadio Más Monumental 12 de septiembre vs. Bolivia (V) - Estadio Hernando Siles de La Paz - 17 (hora argentina).

- Estadio Hernando Siles de La Paz - 17 (hora argentina). 12 de octubre vs. Paraguay (L) - Estadio, fecha y hora a confirmar.

- Estadio, fecha y hora a confirmar. 17 de octubre vs. Perú (V) - Estadio, fecha y hora a confirmar.

- Estadio, fecha y hora a confirmar. 13 al 19 de noviembre vs. Uruguay (L) - Estadio, fecha y hora a confirmar.

- Estadio, fecha y hora a confirmar. 20 al 26 de noviembre vs. Brasil (V) - Estadio, fecha y hora a confirmar.

Luego de la realización de estos enfrentamientos, el próximo año habrá actividad con la disputa de otros seis partidos. Argentina jugará contra Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia en casa, Paraguay de visitante y Perú. En el 2025 se jugarán los últimos seis partidos en los cuales chocará contra Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela y finalizará contra Ecuador.