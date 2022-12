El Kun Agüero bajó la tensión del final con una frase que nadie esperaba

El exjugador del seleccionado detalló cómo fueron las discusiones en zona mixtra con los neerlandeses.

Sergio "Kun" Agüero estuvo presente en uno de los tantos cruces que tuvieron los jugadores de la Selección Argentina tras la victoria ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 y dio detalles de cómo vivió la situación en el túnel.

El "Kun", que se retiró de la actividad profesional en 2021 por un problema cardíaco, fue a apoyar a los jugadores argentinos en el duelo clave ante los europeos y fue uno de los que presenció las discusiones en zona mixta. Luego de finalizado el partido, el exjugador de Independiente confesó las charlas que tuvo con sus excompañeros.

La palabra del "Kun" Agüero sobre las peleas con los neerlandeses

"Eran varios. Estaba grandote ese", comenzó diciendo el "Kun" sobre el delantero Wout Weghorst, en diálogo con ESPN mientras analizaban uno de los cruces que se dio en la zona cercana a los vestuarios con los argentinos.

"Igual, yo le dije a los muchachos...'che, tampoco busquemos lío porque nos van a matar'. Pero escuchame, viste lo que son ellos. Podés boquear, pero a las piñas empezamos a correr, eh", comentó Agüero en tono irónico y entre risas.

"Me molestó porque Leo fue a dar la nota y él (Weghorst) empezó a gritar", continuó diciendo sobre el tenso hecho vivido, en el que se lo ve discutiendo con el autor de los dos goles de Países Bajos. Y luego manifestó: "Uno me dijo: 'escuchame, no podés entrar'. Y le contesté, 'qué no, yo soy exjugador'. Casi le digo 'yo estaba en el banco'".

La emoción de Lisandro Martínez tras eliminar a Países Bajos en Qatar 2022

El defensor, que tuvo que vivir la tanda de penales desde el banco de suplentes, explotó en llanto en diálogo con el periodista Diego Korol de DSports y dejó en claro lo que siente al vestir la camiseta argentina: "La verdad, se siente el apoyo de todos. Se me vienen millones de cosas a la cabeza, pero la verdad que estoy my muy agradecido. Agradecido a la vida, a mis abuelos que ya no están...".

El jugador del Manchester United volvió a hacer titular luego de no haber disputado ningún minuto frente a Australia en los octavos de final. Su versatilidad para ocupar varios puestos de la zona defensiva le da la opción a Scaloni de poder variar de esquema, como sucedió ante los europeos formando una línea de cinco, con "Licha" como stoper izquierdo.