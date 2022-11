El elogio de un excampeón del Mundo para la Selección Argentina: "Inmejorable"

El excampeón del mundo, Osvaldo Ardiles, reconoció el trabajo del entrenador y le tiró buena energía tanto a él como a Lionel Messi.

El ex jugador de la Selección Argentina, Osvaldo Ardiles, que salió campeón del mundo en 1978, lanzó un fuerte elogio para el conjunto nacional. El campeón del mundo afirmó que la Selección "nunca llegó tan bien" a una competición de este estilo y, por otro lado, elogió a Lionel Messi.

"A veces hubo dudas, muchos lesionados y se preguntaban cómo era el nivel porque había lesionados y estaba cuestionado el técnico. Pero esta selección llega en condiciones increíbles e inmejorables", dijo Osvaldo Ardiles en charla con ESPN. En este sentido, consultado por su pálpito para el Mundial, el ex Instituto de Córdoba y Tottenham dijo que tiene "mucho entusiasmo y optimismo". En este sentido, el mediocampista agregó que: "Lionel venía de un nivel extraordinario en Barcelona y no lo podía repetir en la selección Argentina. Ahora, no digo que es al revés, pero el equipo está muy contento con él y Messi se nota muy confiado y eso es absolutamente bueno. Es fundamental que Messi esté en su nivel extraordinario para ganar la copa".

El rosarino se sumó a la delegación albiceleste desde París junto con sus compatriotas Ángel Di María y Leandro Paredes. El ex Barcelona (España) viajó con unos zapatos con los colores albicelestes, un jean, una remera también albiceleste y una mochila negra para llevar algunas pertenencias, además de la valija.

Apenas pisó suelo árabe, "La Pulga" recibió saludos, abrazos y regalos de todo tipo mientras conversaba con un buen semblante con Paredes y Di María. Si bien todavía es muy prematuro para conocer si estará o no desde el arranque frente a Emiratos Árabes Unidos, lo cierto es que tiene un contrato vigente que indica que tiene que jugar sí o sí, aunque sea algunos minutos.

Los números de Messi en los Mundiales con Argentina

Hasta ahora, el capitán jugó 19 partidos en Copas del Mundo: 3 fueron en Alemania 2006, 5 en Sudáfrica 2010, 7 en Brasil 2014 y 4 en Rusia 2018. En ellos sumó 6 goles, todos en la fase de Grupos, por lo que en Qatar 2022 intentará quebrar la sequía en la instancia de los playoffs.