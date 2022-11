El desgarrador mensaje del Tucu Correa tras perderse el Mundial de Qatar: "Tristeza"

Joaquín "Tucu" Correa publicó un desgarrador mensaje en sus redes tras ser desafectado de la lista de la Selección Argentina por Lionel Scaloni para el Mundial Qatar 2022 a raíz de una lesión.

Joaquín Correa publicó un triste mensaje en sus redes sociales horas después de la noticia de que no jugará el Mundial de Qatar 2022 por una lesión. El delantero, que marcó un gol contra Emiratos Árabes en el amistoso internacional previo al comienzo de la Copa del Mundo, abrió su corazón y expresó lo que siente en este difícil momento. A raíz de la lesión, su lugar en el certamen lo ocupará el joven surgido en Vélez Sarsfield, Thiago Almada.

"A veces la vida te pone estas cosas en el camino. Una tristeza que no se puede explicar con palabras. Lo importante es siempre levantarse. Ahora pienso en recuperarme y alentar a mis compañeros desde afuera. Gracias por los mensajes y vamos Argentina siempre", escribió el "Tucu" Correa en su cuenta de Instagram. Cabe destacar, que no tiene permitido quedarse dentro de la concentración de la "Albiceleste" mientras se desarrolle el torneo que iniciará el domingo 20 de noviembre.

El propio Lionel Scaloni se anticipó sobre el tema de los lesionados en la Selección Argentina y cómo manejaría esta cuestión: "Ellos son bastante grandecitos para saber si están en condiciones o no. Todavía tenemos algunos problemitas. Tenemos días para decidir el tema de la lista. Si te soy sincero no puedo decirlo al 100%, pero tenemos tiempo. Por suerte, o mala suerte, podemos cambiar. Esperemos que no, pero está la posibilidad".

Finalmente sucedió, y tendrá dos bajas en el plantel como lo son Joaquín Correa y Nicolás González. Mientras tanto, el DT campeón de América probará a Marcos "Huevo" Acuña y Alejandro "Papu" Gómez para ver cómo están en los días previos al debut ante Arabia Saudita para definir si están o no en condiciones para disputar la Copa del Mundo. Claro que, todo se definirá en las próximas horas, que serán claves para el futuro de la "Albiceleste" en Qatar.

Cómo quedó la lista de la Selección Argentina

Arqueros de la Selección Argentina

Emiliano Martínez - (Aston Villa)

Franco Armani - (River Plate)

Gerónimo Rulli - (Villarreal)

Defensores de la Selección Argentina

Nahuel Molina - (Atlético de Madrid)

Gonzalo Montiel - (Sevilla)

Cristian Romero - (Tottenham)

Germán Pezzella - (Betis)

Nicolás Otamendi - (Benfica)

Lisandro Martínez - (Manchester United)

Marcos Acuña - (Sevilla)

Nicolás Tagliafico - (Olympique Lyon)

Juan Foyth - (Villarreal)

Mediocampistas de la Selección Argetnina

Rodrigo De Paul - (Atlético de Madrid)

Leandro Paredes - (Juventus)

Alexis Mac Allister - (Brighton)

Enzo Fernández - (Benfica)

Guido Rodríguez - (Betis)

Alejandro "Papu" Gómez - (Sevilla)

Exequiel Palacios - (Bayern Leverkusen)

Delanteros de la Selección Argentina

Lionel Messi - (PSG)

Ángel Correa - (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter)

Ángel Di Maria - (Juventus)

Paulo Dybala (Roma)

Julián Álvarez (Manchester City)

Thiago Almada (Atlanta United F.C)

Noticia en desarrollo...