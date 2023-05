Dónde jugará Messi: el deseo de Scaloni, DT de la Selección Argentina

Lionel Scaloni reveló su deseo acerca del futuro de Lionel Messi en su carrera, en plena negociación con PSG y con Barcelona expectante en el próximo mercado de pases.

Lionel Scaloni reveló cuál es su deseo con relación al futuro de la carrera de Lionel Messi, una vez que venza su contrato con PSG el 30 de junio de 2023. El entrenador de la Selección Argentina se refirió a la decisión que deberá tomar el capitán en julio, con Barcelona a la expectativa de un probable regreso tras dos temporadas en Francia.

El DT de 44 años fue entrevistado en España, donde llenó de elogios al delantero rosarino. Allí, reconoció que no sabe dónde seguirá jugando, destacó que "el mundo es feliz" viéndolo dentro de una cancha en cualquier rincón del mundo y simplemente deseó que él también "siga siendo feliz".

Scaloni se refirió al futuro de Messi: "Ojalá siga siendo feliz"

El estratega santafesino señaló sobre el crack que "su futuro lo maneja él y ojalá siga siendo feliz adentro de una cancha, más allá del club donde esté". "Creo que eso es lo realmente importante: que encuentre un lugar donde pueda ser feliz en un campo de juego", profundizó el DT campeón de América y del mundo con "La Albiceleste".

El deseo de Scaloni sobre el futuro de Messi en su carrera.

"El después, como me toca hoy a mí, de ser un exjugador... Quisiéramos estar adentro. Así que, que él disfrute hasta donde pueda", se sinceró el pujatense. Consultado acerca de la baja en el interés por el torneo español desde que se marcharon Lionel y Cristiano Ronaldo, Scaloni consideró que "es una pérdida no sólo para LaLiga: para el aficionado, para todo el mundo, aunque las otras Ligas son buenas también".

"No sé qué pasará en el futuro: si volverá a España, se quedará en Francia, irá a otro país... Estoy seguro de que el país que lo tenga lo disfrutará", recalcó el entrenador nacional. Por último, aseveró: "Yo creo que cualquier entrenador quisiera tenerlo, no hay duda. Yo tengo la ventaja de que fui compañero, he jugado con él, contra él... Lo dirijo ahora y sé todo lo que puede dar, pero el que no lo conoce supongo que también lo quisiera entrenar".

Los últimos partidos de Messi en PSG

En el caso de no renovar el vínculo con París Saint-Germain, al astro le quedarán solamente cinco encuentros oficiales con esta camiseta por la Ligue 1: