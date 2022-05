Dibu Martínez y Lautaro Martínez cruzaron a Mbappé: "No sabe"

Emiliano "Dibu" Martínez y Lautaro Martínez le respondieron con todo a Kylian Mbappé tras sus dichos sobre las selecciones sudamericanas.

Emiliano Martínez y Lautaro Martínez apuntaron contra Kylian Mbappé por sus dichos sobre las selecciones sudamericanas. Dos de los máximos referentes de la era Scaloni en la Selección Argentina, en diálogo con TyC Sports, no se guardaron nada contra el delantero del PSG, que fue muy crítico. Ambas entrevistas fueron en el marco de la previa a la Finalissima que se jugará el próximo miércoles 1 de junio a las 16:30 (hora argentina) ante Italia en Wembley.

El atacante campeón del mundo en Rusia 2018 declaró días antes: "La ventaja que tenemos en Europa es que siempre jugamos partidos de alto nivel. Ahora comienza la Liga de las Naciones y cuando lleguemos a la Copa del Mundo estaremos a punto. Argentina y Brasil no tienen eso. Cuando mirás los últimos mundiales siempre son los europeos los que ganan. Francia es una de las favoritas y creo que Brasil es un buen equipo también".

En principio, el "Dibu" sostuvo: "Bolivia en La Paz, Ecuador con 30 grados, Colombia que no podés ni respirar. Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas y no saben lo que es Sudamérica. Cada vez que viajas para jugar con la Selección son dos días de ida y vuelta. Estás agotado y no podés entrenar mucho. Cuando un inglés va a entrenar a Inglaterra en media hora está en el predio. Que vaya a Bolivia, Colombia o Ecuador a ver que tan fácil es para ellos".

Por otro lado, Lautaro Martínez lanzó: "Escuché lo que declaró pero nosotros nos enfocamos en lo nuestro. Pero sí que Argentina y Brasil tienen jugadores de muchísima jerarquía y un gran nivel. Brasil también tiene un plantel donde la mayoría de los jugadores juegan en Europa. Me pareció una declaración que no fue justa, pero bueno nosotros nos preparamos para este partido, dar lo mejor y empezaremos a pensar de lleno en lo que viene que es el Mundial".

Lautaro Martínez habló del invicto de la Selección Argentina

El "Toro" se refirió a los 31 partidos que la "Albiceleste" lleva sin derrotas: "Pesar no pesa para nada. Nos pone muy contentos el presente que estamos teniendo. Hemos ganado en el medio una Copa América, los resultados se están dando, se trabaja con más tranquilidad y mucha confianza. Tenemos que seguir por este camino, hace varios años venimos trabajando con el entrenador, sabemos lo que quiere y es muy claro con el mensaje".

El recuerdo de "Dibu" Martínez sobre su video en el que picanteó a México

El arquero de la Selección Argentina recordó su reacción cuando se confirmó que el elenco de Lionel Scaloni tendría como rival a México en el Mundial de Qatar 2022 y soltó: "México no es fácil, en un Mundial menos. Tampoco Arabia Saudita que es casi local o Polonia". Sobre el video en cuestión contó: "Estaba hablando con mi hermano por teléfono y mi hijo, que no entiende nada todavía, saltando. Mi suegro, que es portugués, dijo que era un partido fácil. A mí no me afectó, yo sé lo que hice".