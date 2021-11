¿Cuál fue el último partido de Argentina sin Messi ni Paredes de titular?

Hace mucho tiempo que el equipo que dirige Lionel Scaloni no sale a jugar un partido sin su 10 y su 5.

La Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni enfrentará esta noche a Uruguay sin dos de sus máximos emblemas en el 11 inicial. Tanto el 10 y capitán, Lionel Messi, como el volante central del equipo Leandro Paredes no van a estar por cuestiones físicas. El primero estará en el banco de los suplentes y el segundo ni eso por una lesión en el cuádriceps derecho. Los dos suelen ser una fija para el entrenador nacido en Pujato desde que tomó el cargo, primero de manera interina después del mundial Rusia 2018 y luego como entrenador ratificado en su puesto al año siguiente.

Para encontrar un partido de Argentina sin ninguno de los dos futbolistas del París Saint Germain desde el arranque hay que irse dos años para atrás. Fue en el último encuentro del seleccionado del 2018, en un amistoso contra México jugado en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Ese día la selección formó con Gerónimo Rulli; Gabriel Mercado, Ramiro Funes Mori, Walter Kannemann; Roberto Pereyra, Santiago Ascacibar, Maximiliano Meza, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Mauro Icardi y Erik Lamela. El partido terminó por 2 a 0 para la Albiceleste y uno de los goles fue marcado por Paulo Dybala que será titular en el encuentro del día de hoy contra Uruguay. El cordobés había ingresado en reemplazo de Mauro Icardi que había puesto el 1 a 0.

Lionel Messi todos los primeros partidos de Scaloni como técnico después del mundial de Rusia no fue convocado y recién volvió a la selección para un amistoso contra Venezuela en 2019.

En un partido oficial la última vez sin ninguno de los fue en marzo del 2017 en una derrota por 2 a 0 contra Bolivia en La Paz en lo que sería el último partido como técnico de la selección de Edgardo Bauza. Argentina formó con Sergio Romero; Facundo Roncaglia, Mateo Musacchio, Ramiro Funes Mori, Marcos Rojo; Enzo Pérez, Guido Pizarro, Ever Banega, Angel Di María; Angel Correa y Lucas Pratto

Leandro Paredes no jugó desde el inicio algunos partidos de la última Copa América disputada en Brasil pero Leo Messi disputó todos los encuentros como titular. Por su parte el 10 no jugó los cuatro amistosos posteriores a la Copa América 2019 por haber sido sancionado tras sus declaraciones contra los arbitrajes y la Conmebol pero el ex volante de Boca estuvo en todos aquellos encuentros contra Chile, México, Alemania y Ecuador.