Chau Selección Argentina de vóley: el emotivo comunicado de Bruno Lima

El sorpresivo adiós de Bruno Lima a la Selección Argentina de Vóley: el jugador confirmó el alejamiento del equipo tras 10 años jugando.

Bruno Lima, opuesto sanjuanino histórico argentino, decidió romper el silencio sobre su retiro de la Selección Argentina de Vóley. El máximo anotador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 remarcó que se encuentra bien, luego del anuncio que había hecho el pasado martes la Federación del Voleibol Argentino (FEVA), en el que manifestó que el jugador se marchaba de la "Albiceleste" por motivos personales.

El posteo de FEVA sobre el retiro de Lima causó una gran sorpresa en el mundo del vóley argentino. No solo por sus 29 años y porque se da a falta de casi un mes del inicio del Mundial de Filipinas 2025, sino también porque el jugador que se desempeña en Brasil disputó el último weekend de la VNL, en el triunfo sobre Turquía, en el que marcó 3 puntos, y la derrota ante Japón, en el que realizó 16. Sin embargo, "El Nene" dijo adiós, aunque sin aclarar demasiado los motivos.

"Como ya es de público conocimiento mi salida de la seleccion, quería dejar en claro que me encuentro bien. Agradecer a todos los que me bancaron en estos años y a los que no también porque ambas te empujan a seguir", comienza la priemra parte del mensaje en su cuenta de Instagram, de quien hizo su debut en la liga nacional en 2013 con Bolívar.

"Logramos cosas increíbles en estos años dejando el voley argentino en lo más alto teniendo en cuenta nuestras posibilidades, sacrificios y obstáculos diarios, fue un placer haber vestido esta camiseta durante tantos años, y una sensación sumamente increíble…Gracias y aguante Argentina!!", finaliza el posteo de Bruno Lima, que debutó con la camiseta argentina en 2015, en un partido ante Brasil.

Su baja representará un gran problema para Marcelo Méndez y el equipo. Si bien la llegada de Germán Gómez dio una bocanada de aire a la posición de opuesto, Lima se encuentra en un momento todavía de crecimiento a su edad y que el seleccionado podía explotar en la Copa del Mundo.

El gran logro de Bruno Lima en Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

En la histórica participación del seleccionado argentino, Lima fue una parte determinante y vital para el equipo: el sanjuanino fue el mayor anotador de la competencia, con 138 puntos, por encima de la estrella francesa Earvin N'Gapeth, que ganó el oro con su país. En la primera fase del torneo en Japón, el sanjuanino terminó con 102 puntos después de finalizar tercero en el Grupo B, lugar con tres victorias y dos derrotas en cinco partidos. Desde cuartos de final en adelante, Lima continuó con su gran rendimiento, ya que marcó 36 puntos en 3 partidos: sólo ante Brasil, se despachó con 13.

El grupo de la Selección Argentina en el Mundial de vóley 2025

Después de la última edición, el Mundial comenzará a disputarse cada dos años y tendrá su debut en Filipinas, del 12 al 28 de septiembre. Después de caer en cuartos de final en el 2022, Argentina quedó en el Grupo C junto a Francia, potencia y una de las máximas favoritas (doble campeona olímpica y campeona de la Liga de Naciones de Voleibol 2024), Finlandia y Corea del Sur.