Arabia Saudita no para: ahora va por un campeón del mundo de la Selección Argentina

Tras la llegada de Neymar en una suma millonaria, los sauditas quieren reforzar su liga con un jugador clave para Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

La liga de Arabia Saudita busca revolucionar aún más su competencia local con estrellas mundiales. Uno de los equipos más poderosos ahora va por un campeón del mundo de la Selección Argentina, luego de la llegada de Neymar por una suma exorbitante.

Los sauditas parecen obstinados en reforzarse con los mejores jugadores del mundo y posicionar su liga entre las más destacadas, sobre todo a través del tremendo poderío económico con el que cuentan. Tras cerrar figuras de la talla de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kanté, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Marcelo Brozovic y Jordan Henderson, entre otros, la nueva estrella en la que pusieron sus ojos es un argentino clave en el plantel de Lionel Scaloni.

La figura de la Selección Argentina que quieren en Arabia Saudita

Según medios españoles y sauditas, Al-Ahli busca contratar a Rodrigo De Paul y está dispuesto a ofrecerle millones de dólares al Atlético de Madrid para sumar el futbolista que, luego de una temporada pasada irregular en España, inició la actual como titular en el equipo de Diego Simeone.

De Paul es pretendido por Al Ahli de Arabia Saudita.

El club de la ciudad de Jeddah busca sumar al volante de 29 años tras los arribos de otras estrellas. En el actual mercado de pases, el equipo dirigido por el alemán Matthias Jaissle ya incorporó al brasileño Roberto Firmino, al argelino Riyad Mahrez (Manchester City), el francés Allan Saint-Maximin (Newcastle), el brasileño Roger Ibañez (Roma), el senegalés Edouard Mendy (Chelsea) y al marfileño Franck Kessie (Barcelona).

En la liga pasada, el exjugador de Racing, Valencia y Udinese disputó 38 partidos (27 de titular), en los que marcó tres goles y brindó ocho asistencias en el "Colchonero". Si bien tiene contrato vigente hasta junio de 2026, eso no sería un incoveniente, ya que Al Ahli cuenta con una suculenta billetera capaz de tentar a cualquier jugador.

Si De Paul se suma a Arabia Saudita, no sería el único jugador argentino allí. Éver Banega (Al-Shabab), Lucas Zelarrayán (Al Fateh), Fabián Noguera (Abha), Lisandro López (Al Khaleej) y Gonzalo Pity Martínez (Al Nassr), que está a un paso de regresar a River, son los cinco compatriotas que están jugando allí.

Un campeón del mundo con la Selección Argentina reveló por qué lo rechazó Real Madrid

El Real Madrid siempre siguió a jóvenes talentos del fútbol argentino, pero hubo uno al que decidió no fichar por una razón polémica. Exequiel Palacios, campeón del mundo con la Selección Argentina y jugador del Bayer Leverkusen, confesó que estuvo cerca de arribar al "Merengue", pero el club desistió comprarlo por sus lesiones recurrentes.

Desde que Palacios hizo su debut en el 2015, en el River de Gallardo, sus aptitudes técnicas resaltaron rápidamente y los ojeadores de los equipos más poderosos de Europa comenzaron a seguirlo de cerca. Si bien el talentoso mediocampísta terminó arribando al fútbol alemán tras ser multicampeón con el "Millonario", él mismo reveló que estuvo a un paso de convertirse en jugador de la "Casa Blanca".

Exequiel Palacios reconoció que estuvo cerca de llegar al Real Madrid.

En una entrevista con el diario Marca de España, el volante que juega desde 2019 en Leverkusen develó una situación personal que no se conocía hasta el momento: "La gente del Real Madrid viajó para hacerme el reconocimiento, pero finalmente no se dio por un tema de lesiones". Si bien no especificó el año en que se dio dicha situación, en 2018 hubo rumores que el club español estuvo en tratativas con la dirigencia del club de Núñez.

Más allá del entusiasmo que le había generado la posibilidad de jugar en una de las instituciones más grandes del mundo, el tucumano de 24 años remarcó: "Soy un chico que siempre quiere más, así que pienso que, si no se dio, fue por algo. Estoy en el buen camino y depende de mí llegar lejos".

Tras el gran 2018 que tuvo, donde fue parte del plantel campeón de la Copa Libertadores que venció en la final a Boca, Palacios fue transferido al equipo de Alemania en 15 millones de dólares. Asentado en el equipo dirigido por el español Xavi Alonso, expresó sobre su última temporada en el club: "Ganar el Mundial me cambió la mentalidad. Me concienció para jugar cada tres días. Ahora me he acostumbrado y siento más fuerte. Otras temporadas, por culpa de las lesiones, no pude desarrollar mi mejor juego... pero me estoy cuidando mucho para rendir al máximo".

Para finalizar, Exequiel destacó qué significó el título en Qatar 2022: "El Mundial va a quedar marcado de por vida para mí y para toda mi familia. Me quedo con dos recuerdos. El primero es mi debut, contra México. Debutar en un Mundial, siendo aún joven, hizo que se me vinieran a la cabeza todos mis recuerdos de niño y todas las dificultades que pasé para poder llegar hasta aquí. El segundo es el último penalti de la final, el que pateó Montiel. Bueno, lo 'pateó' todo el país, lo 'pateamos' todos".