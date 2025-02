Argentina perdió con Paraguay y no alcanzó a quedarse con el Sudamericano sub 20 El conjunto que dirige Placente perdió con Paraguay y, por eso, no logró quedarse con el título ya que necesitaba hacerlo por cuatro goles.

16 de febrero, 2025 | 23.55 La Selección argentina cayó por 3-2 ante Paraguay esta noche en un aceptable encuentro disputado en Venezuela, en el marco de la última fecha Hexagonal Final del Sudamericano Sub-20 y debió conformarse con el subcampeonato. Luka Kmet, a los 30 minutos del primer tiempo, Tiago Caballero, al minuto del complemento, y Diego León, a los 36 del mismo período le dieron el triunfo a la "Albirroja". Maher Carrizo con un doblete, a los 6 y 20 del segundo tiempo, le había dado la igualdad transitoria a la "Albiceleste". Con este resultado, Argentina finalizó su participación con 10 unidades y se quedó con el segundo lugar, ya que Brasil conquistó el certamen con 13 puntos. MÁS INFO Fútbol Argentina cae ante Paraguay en su debut en el Sudamericano Sub 20 El encuentro comenzó con un tímido ida y vuelta, en el que Paraguay mostró mejores argumentos y los hizo valer a la media hora de juego, cuando mediante un ataque bien elaborado y una floja defensa argentina, Kmet quedó de cara al arco y fusiló al arquero "albiceleste" para firmar el 1-0 El tanto golpeó fuerte al equipo de Diego Placente, que se fue al descanso sin poder reaccionar y tampoco logró hacerlo en el complemento, ya que al minuto, Caballero, estampó el 2-0. Cuando todo parecía acabar para Argentina, la reacción llegó minutos más tarde mediante Carrizo, que encontró el descuento y le dio vida a su equipo. Con este ritmo envalentonado, la "Albiceleste" depositó sus esperanzas en Claudio "Diablito" Echeverri, quien comandó los hilos del equipo y le dio verticalidad a un equipo que se animó a más y encontró la igualdad a los 20 minutos mediante Carrizo nuevamente. sde allí, todo fue para el equipo de Diego Placente, que amenazó en varias acciones con quedarse con el triunfo, pero no logró convertir y lo pagó caro, ya que a falta de pocos minutos, Paraguay se quedó con la victoria gracias al gol de León. MÁS INFO SUDAMERICANO SUB 20 Argentina iguala con Paraguay tras el primer tiempo de su partido debut en el Sudamericano Sub 20 TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN