La Selección Argentina de Vóley debuta en el Mundial: hora, dónde verlo por TV y rival

La Selección Argentina de Vóley debuta en el Mundial de Filipinas.

Luego de una larga espera, la Selección Argentina de Vóley comenzará su camino en el Mundial de Filipinas. El conjunto de Marcelo Méndez, que viene de tener resultados importantes en la gira previa, debutará este sábado ante Finlandia, equipo europeo sin gran historia en la competencia pero que le representará un duro desafío.

Luego de haber finalizado la VNL 2025 en el 12° puesto, el conjunto nacional llega a la Copa del Mundo fortalecido y con confianza tras haber ganado el Memorial Wagner de Polonia, torneo preparatorio de tinte amistoso. Además, la noticia destacada es que Argentina contará con la presencia de Luciano De Cecco, que disputará su sexto Mundial y, de ese mondo, se convertirá en el jugador con más participaciones en la historia.

Selección Argentina de Vóley vs. Finlandia: hora y TV

El partido, correspondiente a la primera fecha del Grupo C, se llevará a cabo en Manila y se podrá ver en vivo desde las 23.30 (hora argentina) a través de DSports (Canales 610 y 1610). Por otro lado, existe la chance de observarlo de forma online en la plataforma DGO, servicio de streaming a la que hay que suscribirse de manera previa.

El calendario de Argentina en el Mundial de Vóley

Argentina vs. Finlandia - Sábado 13 de septiembre a las 23.30.

- Sábado 13 de septiembre a las 23.30. Argentina vs. Corea del Sur - Lunes 15 de septiembre a las 23.30.

- Lunes 15 de septiembre a las 23.30. Francia vs. Argentina - Jueves 18 de septiembre a las 7.

Los Grupos del Mundial 2025

Después de la última edición, el Mundial comenzará a disputarse cada dos años y tendrá su debut en Filipinas, del 12 al 28 de septiembre. Después de caer en cuartos de final en el 2022, Argentina quedó en el Grupo C junto a Francia, potencia y una de las máximas favoritas (doble campeona olímpica y campeona de la Liga de Naciones de Voleibol 2024), Finlandia y Corea del Sur.

Grupo A : Filipinas, República Islámica de Irán, Egipto, Túnez

: Filipinas, República Islámica de Irán, Egipto, Túnez Grupo B : Polonia, Países Bajos, Catar, Rumanía

: Polonia, Países Bajos, Catar, Rumanía Grupo C : Francia, Argentina , Finlandia, Corea del Sur.

: Francia, , Finlandia, Corea del Sur. Grupo D : Estados Unidos, Cuba, Portugal, Colombia

: Estados Unidos, Cuba, Portugal, Colombia Grupo E : Eslovenia, Alemania, Bulgaria, Chile

: Eslovenia, Alemania, Bulgaria, Chile Grupo F : Italia, Ucrania, Bélgica, Argelia

: Italia, Ucrania, Bélgica, Argelia Grupo G : Japón, Canadá, Türkiye, Libia

: Japón, Canadá, Türkiye, Libia Grupo H: Brasil, Serbia, Chequia, República Popular de China

Los 14 convocados por marcelo Méndez para el Mundial