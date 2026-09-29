Scaloni reveló que tiene una charla pendiente con Leandro Paredes después del Mundial 2026: qué pasó

Después de lo que fue la final del Mundial, Lionel Scaloni está obligado a realizar un proceso de renovación de nombres para darle cierta vitalidad a un equipo donde algunos jugadores tomaron la decisión de retirarse porque entienden que no tienen más para darle a la Selección Argentina. Hay una charla que se encuentra pendiente y una de ellas es la que tendrá como protagonista a Leandro Paredes.

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A diferencia de Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Lionel Messi, el volante que lleva la cinta de capitán de Boca todavía no tiene definida su salida de las convocatorias de la Albiceleste. Esto es producto de que se siente en condiciones de sumar minutos en caso de que reciba el llamado del cuerpo técnico que se encuentra encabezado por Lionel Scaloni.

Aunque antes es importante mencionar que Leandro Paredes porta una importante sanción de 10 partidos que debe cumplir por los incidentes registrados después de la derrota de la Argentina frente a España en la final del Mundial. A su edad, esto casi que lo obliga a considerar la idea de retirarse de la Selección, pero antes debe mantener una charla con Lionel Scaloni para definir si su continuidad dependerá de lo que haga con Boca o la sanción es un empujón a tomar una dura decisión.

De momento, el volante ya cumplirá tres fechas en los próximos días porque la AFA logró que los partidos amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín sean considerados de Clase Mundial A, por ende sirven para el ranking FIFA, pero también para disminuir cualquier tipo de sanción que se registre.

Luego, se tendrán que sumar los encuentros correspondientes a la próxima fecha FIFA de noviembre. Una que se encuentra programada del 9 al 17 de dicho mes. De momento, se tiene poco conocimiento sobre los partidos que la Argentina va a disputar, pero está claro que Leandro Paredes no podrá ser convocado para sumar minutos por el simple hecho de que aún debe sacarse de encima una suspensión de siete encuentros.

Es por ello que, en el marco de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, Leandro Paredes mantendrá una conversación muy importante con Lionel Scaloni para definir si forma parte del proyecto que se viene de cara a la Copa América del 2028 y las Eliminatorias Sudamericanas pensando en el Mundial 2030, que será bastante particular porque el equipo argentino ya se encuentra clasificado por ser uno de los organizadores.