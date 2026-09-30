A qué jugadores del fútbol argentino desafectó Lionel Scaloni de la Selección Argentina y por qué

Lionel Scaloni desafectó a tres jugadores de la Selección Argentina antes de los amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín en nuestro país. La "Albiceleste" afrontará dichos compromisos con algunas bajas y la confirmada de último momento es Tobías Andrada, volante de River Plate que tuvo su primera citación a la Mayor pero no podrá ser de la partida. Las cuentas oficiales del combinado nacional anunciaron la noticia en sus redes sociales, además de comunicar lo que sucederá con otros dos jugadores.

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Por qué Scaloni desafectó a Tobías Andrada y dos jugadores más de la Selección Argentina

El pasado sábado 19 de septiembre en el Estadio Monumental, los dirigidos por Leonardo Ponzio perdieron 2 a 1 y el mediocampista salió del campo de juego con una molestia. Diez días más tarde, el DT del seleccionado nacional tomó la decisión de dejarlo afuera de los compromisos venideros, por lo que continuará su recuperación en el "Millonario". En un principio, la lesión fue una contractura en el muslo de su pierna derecha y ahora será baja cuando se perfilaba al menos a sumar algunos minutos.

Por otro lado, desde las redes de la Selección Argentina comunicaron que tanto Tomás Palacios como Leonel Flores serán liberados para disputar los partidos con sus respectivos clubes. El jugador de Estudiantes de La Plata estará presente ante Gimnasia de Mendoza el próximo lunes 5 de octubre, mientras que el joven de Boca Juniors podrá estar contra Unión de Santa Fe este viernes en La Bombonera. Este último dejará la concentración una vez que culmine el duelo con Bolivia de este miércoles 30 de septiembre, pero deberá volver a Ezeiza junto a Palacios después de la fecha 11 del Torneo Clausura antes del cruce contra Benín del 6 de octubre.

Tobías Andrada, desafectado de la Selección Argentina

La lista de convocados completa de la Selección Argentina para los amistosos

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City) y Santiago Beltrán (River Plate).

(Chelsea), (Atlético de Madrid), (Manchester City) y Santiago (River Plate). Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit), Valentín Gómez (Betis), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) y Nicolás Otamendi (River Plate).

(Palmeiras), (Roma), (Atlético de Madrid), (Manchester United), (Bayer Leverkusen), (Olympique Lyon), (Zenit), Valentín (Betis), Tomás (Estudiantes de La Plata) y Nicolás (River Plate). Volantes: Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Franco Mastantuono (Fiorentina), Santiago Simón (Toluca) y Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen).

(Manchester City), (Liverpool), (Chelsea), (Betis), (Ipswich Town), (Inter Miami), (Como), (Fiorentina), Santiago (Toluca) y Ezequiel (Bayer Leverkusen). Delanteros: Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale), Lionel Messi (Inter Miami) y Leonel Flores (Boca Juniors).

(Roma), (Atlético de Madrid), (Juventus), (Benfica), (Palmeiras), (Roma), (Atlético de Madrid), (Internazionale), (Inter Miami) y Leonel (Boca Juniors). Tanto Thiago Almada (River Plate) como Juan Foyth (Villarreal) y Tobías Andrada (River Plate) quedaron desafectados por Lionel Scaloni de la Selección Argentina para los amistosos internacionales por sus respectivas lesiones.

Los tres partidos amistosos de la Selección Argentina en el país