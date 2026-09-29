River tomó una fuerte definición con las "nuevas joyas" de la Reserva y las blindó en una cifra increíble en millones de dólares

En un fútbol moderno donde cada vez más los equipos de Europa vienen a la Argentina a quedarse con jóvenes jugadores, la decisión de River de blindar a joyas que suman minutos en sus inferiores antes de disputar un torneo de carácter amistoso es una decisión más que acertada. De arranque le permite contar con la seguridad que los perderá, pero bajo las condiciones que establezca al momento de sentarse a negociar sus salidas.

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Esta decisión es producto de que los jugadores Galo Escobar, Tobías Goytía y Bautista Giménez fueron convocados por la Selección Argentina Sub 17 para disputar la Vertex Cup, que se trata de un cuadrangular amistoso que se desarrollará en Londres, Inglaterra. La agenda marca partidos frente a México, Tanzania y China. Los partidos se van a desarrollar desde el primero 1 de octubre hasta el miércoles 7 del mismo mes.

Al tratarse de un campeonato para jóvenes promesas, River decidió que sus tres convocados marchen con la delegación Argentina, pero antes firmando contrato hasta diciembre del 2028 y con una cláusula de rescisión fijada en 100 millones de euros. No es la primera vez que se observa esta modalidad, debido a que hasta jugadores del plantel profesional disponen de este recurso que permite protegerse de los intereses tanto del fútbol brasileño como también del europeo.

Si bien se trata de un valor simbólico, el Millonario puede establecer sus propias condiciones al momento de negociar. Una de las más importantes es reducir el tiempo de cobro entre una cuota y otra y quién se hace cargo de los impuestos de la operación, que por lo general terminan inflando mucho más el número final de la transacción.

¿Beltrán renovará su contrato con River?

Por otro lado, se debe considerar que River se encuentra en conversaciones para que Santiago Beltrán se quede un tiempo más y no se marche en diciembre del 2027. Esto es producto de que recibió varios sondeos de parte de equipos que se encuentran en Europa que le ven enormes condiciones y quieren quedárselo cuanto antes para forjarlo en sus planteles con el fin de que sea el próximo "Dibu" Martínez, ya que se encuentra citado a la Selección Argentina y es un proyecto más que interesante.

La información que se desprende es que el Millonario pretende que el arquero renueve su contrato por un tiempo más que extenso y que acepte colocarse una cláusula de 100 millones de euros. Un número que, como se mencionó, se trata de uno simbólico, pero que le permite al club poder hacer frente a los intereses de la Juventus de Italia, que reconoció tenerlo en carpeta y estar haciéndole un seguimiento de cara a futuros mercados de pases.

Por otro lado, se debe considerar que mientras las charlas se desarrollan, en River están estudiando la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo y sea más que necesario salir a buscar un arquero titular. Hay dos nombres que se tienen en carpeta: Agustín Rossi de Flamengo de Brasil y Yassine Bounou, el arquero de la Selección de Marruecos, que se manifestó hincha y con el sueño de atajar algún día en el fútbol argentino.