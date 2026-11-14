Lionel Scaloni habló tras la derrota de la Selección Argentina por 2 a 1 ante Uruguay en La Bombonera y apoyó a Gerónimo Rulli, quien fue titular en lugar de Emiliano "Dibu" Martínez en el arco de la "Albiceleste". Además, el DT que recientemente anunció su renovación con el combinado nacional, dejó en claro que habrá cambios para el próximo partido ante Costa Rica del martes 17 de noviembre. Las frases más destacadas del entrenador campeón de todo.

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Scaloni bancó a Rulli tras la derrota contra Uruguay en La Bombonera

"Es una garantía. Lo siento porque no tuvo nada que hacer en los goles, pero estamos contentos con él", lanzó el técnico en conferencia de prensa posterior al encuentro. De esta manera, más allá de que la "Celeste" le convirtió dos tantos, Scaloni lo apoyó más que nunca sabiendo que le tocó ocupar el lugar del marplatense. Es que el "Dibu" se sigue recuperando de la fractura de mandíbula con operación incluida y es posible que hasta sume minutos contra los "Ticos".

Gerónimo Rulli atajó vs. Uruguay en la Selección Argentina y Lionel Scaloni lo bancó tras la derrota

Los cambios para jugar vs. Costa Rica en Córdoba

Si bien encontró puntos positivos en el equipo más allá de la derrota -principalmente estando 0-2 abajo-, Scaloni aseguró que hará "algunos cambios". "Algunos pueden repetir porque es justo, me gustaron y se trata de eso, de que repitan y puedan jugar partidos". Por supuesto, todavía no anunció cuáles modificaciones haría, pero sí se encargará de buscar las mejores alternativas pensando en el rival de turno. A su vez, esbozó que vio cosas interesantes en el segundo tiempo y que el equipo reaccionó tras ir perdiendo.

Scaloni sobre la paciencia a los jugadores jóvenes de la Selección Argentina

Entre otras cosas, el DT también hizo referencia a la juventud dentro del plantel de la "Albiceleste". También sostuvo que "hay que tener paciencia porque son chicos jóvenes, no podemos pretender que se pongan el equipo al hombro y hagan cosas difíciles contra un gran rival". Ya sin Lionel Messi en el equipo como la principal estrella, Scaloni pidió no cargarles responsabilidad a los más chicos del equipo e insistió en que "hay que darles tiempo". Ahora vendrá otro amistoso para seguir probando nombres, tal como sucederá de acá en más en el camino hacia el próximo Mundial y la Copa América en 2028.

Cuando vuelve a jugar la Selección Argentina vs. Costa Rica: todo lo que hay que saber del partido

El duelo entre la "Albiceleste" de Lionel Scaloni y los "Ticos" se desarrollará el próximo martes 17 de noviembre desde las 20 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La transmisión de dicho compromiso -con el arbitraje a definir- estará a cargo de la pantalla de TyC Sports y de Telefe. Con este compromiso, el equipo nacional cerrará su participación en la fecha FIFA y la próxima vez que salga a la cancha será recién en marzo del 2027, año en que también comenzarán las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 en la que tanto el combinado "Albiceleste" como la "Celeste" y Paraguay ya están clasificados.