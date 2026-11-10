La Selección Argentina enfrentará a Uruguay y a Costa Rica en los próximos días en el marco de los primeros dos amistosos después del retiro de Lionel Messi, para los cuales Lionel Scaloni no contará con Emiliano "Dibu" Martínez. Si bien el arquero marplatense integra la lista de convocados para estos compromisos, no podrá estar bajo los tres palos. El golpe que tuvo hace semanas atrás por el que fue operado tiene que ver con esta ausencia que puede darle lugar a los otros tres citados en el puesto.

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Por qué el Dibu Martínez se perdería los amistosos de la Selección Argentina: los motivos de su ausencia

La fractura de mandíbula que sufrió el pasado sábado 17 de octubre lo obligó a una transitar una recuperación a contrarreloj para poder estar en los encuentros del 10 y el 14 de noviembre, respectivamente. De la mencionada lesión que padece desde el choque con Jarrad Branthwaite en Chelsea vs. Everton no sólo fue retirado en camilla, sino que días más tarde fue intervenido quirúrgicamente y ahora se rehabilita favorablemente. Tal es así que trabaja junto al resto del plantel aunque se espera que esté en el banco de suplentes.

El cuerpo técnico de Lionel Scaloni analizará la situación del guardameta con el correr de los días ya que no estaría en condiciones de regresar. Se estima que su recuperación lleva entre 40 y 60 días, por lo que su presencia está prácticamente descartada. Mientras tanto, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán esperarán por la oportunidad de atajar tanto en La Bombonera contra la "Celeste" como en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba cuatro días más tarde.

Un detalle no menor es que "Dibu" forma parte de las prácticas y utiliza un protector facial de fibra de carbono por los fuertes impactos que puede recibir. De hecho, hace pocas horas compartió un posteo con distintas imágenes en sus redes sociales dejando además un mensaje: "Qué lindo es volver a estar en casa". Ahora, la decisión final la tendrá el DT, que lo convocó más allá de que en el Chelsea no están del todo contentos y hasta el momento lo enviaría al banco.

Emiliano "Dibu" Martínez después de su operación

La lista de la Selección Argentina frente a Uruguay y Costa Rica

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea).

Gerónimo Rulli (Manchester City).

Juan Musso (Atlético de Madrid).

Santiago Beltrán (River).

Defensores

Gonzalo Montiel (River).

Román Vega (Zenit).

Aarón Anselmino (Chelsea).

Leonardo Balerdi (Roma).

Mariano Troilo (Parma).

Facundo Medina (Bayer Leverkusen).

Lisandro Martínez (Manchester United).

Agustín Giay (Palmeiras).

Nicolás Tagliafico (Lyon).

Mediocampistas

Máximo Perrone (Como).

Exequiel Palacios (Ipswich).

Valentín Barco (Chelsea).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Enzo Fernández (Manchester City).

Matías Soulé (Roma).

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen).

Delanteros

Gianluca Prestianni (Benfica).

Juan Manuel López (Palmeiras).

Franco Mastantuono (Fiorentina).

Santiago Castro (Roma).

Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

Nicolás Paz (Como).

Thiago Almada (River).

Cuándo juega la Selección Argentina: hora, TV en vivo y streaming

Argentina vs. Uruguay: viernes 13 de noviembre de 2026 en La Bombonera de Buenos Aires, con el horario a definir.

Argentina vs. Costa Rica: martes 17 de noviembre de 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con el horario a definir.

En ambas ocasiones, la transmisión en vivo será de los canales Telefe y TyC Sports en la televisión, mientras que el streaming online irá por MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.