La Selección Argentina perdió contra Uruguay, en el inicio de la era post Lionel Messi

La Selección Argentina perdió por 2-1 frente a Uruguay, en el arranque de la era post Lionel Messi. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se presentó en La Bombonera para el anteúltimo amistoso del 2026 en la doble fecha FIFA de noviembre este viernes 13 por la noche, en tanto que el cierre del año será el martes 17 frente a Costa Rica en Córdoba.

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En los primeros minutos, el combinado local salió a imponer condiciones y hasta tuvo un par de remates peligrosos de media distancia. El dominio casi absoluto del desarrollo era del dueño de casa, aunque no podía trasladarlo al resultado. Luego, la visita emparejó las acciones, por lo que se fueron al entretiempo 0-0.

En el arranque del complemento, un tiro libre para Uruguay terminó con el gol del equipo de Diego Forlán, luego de un rechazo de Lisandro Martínez de cabeza que rebotó en Leonardo Balerdi y se le metió en contra a Gerónimo Rulli para el 0-1. Para colmo, unos instantes más tarde Maximiliano Araújo anotó el 2-0 con la espalda, después de un tiro de esquina desde la izquierda.

Más tarde, Argentina fue con todo por el descuento con los buenos ingresos de Matías Soulé y Gianluca Prestianni. Así llegó el descuento de Julián Álvarez a los 27 minutos, luego de una muy buena gambeta de Prestianni sobre la izquierda. Pese a la presión ofensiva sobre el final, el Seleccionado local no pudo llegar a la igualdad y Uruguay se llevó la victoria por 2-1 sin merecerlo en la cancha de Boca Juniors.

Argentina vs. Uruguay, una nueva edición del clásico en La Bombonera (foto: X Uruguay oficial).

Videos: los goles del amistoso entre la Selección Argentina y Uruguay

Las formaciones de la Selección Argentina y Uruguay

Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Uruguay: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Agustín Canobbio, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez. DT: Diego Forlán.

El historial de Argentina vs. Uruguay

Criterio de registro Partidos jugados Triunfos de Argentina Empates Triunfos de Uruguay Registro AFA 197 92 46 59 Registro FIFA 215 97 53 65

Cuándo es el próximo partido de la Selección Argentina

El conjunto nacional recibirá a Costa Rica el martes 17 de noviembre del 2026 a las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales TyC Sports y Telefe, en tanto que el streaming online irá por TyC Sports Play, MiTelefe, Telecentro Play, DGO y Flow.