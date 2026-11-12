Lionel Scaloni seguirá al frente de la Selección Argentina hasta el Mundial 2030. Emocionado y sin esconder las lágrimas, el entrenador lo anunció este jueves en el predio de Ezeiza y contó que una de las claves fue la actitud de los jugadores después de la final perdida con España. A eso sumó el cariño de los hinchas, que también pesó en su decisión.

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Casi cuatro meses después de la conferencia en Nueva Jersey, cuando habló con la voz quebrada tras perder la final con España, Scaloni volvió a sentarse ante los periodistas con la noticia que todo el país esperaba. "Después de pensarlo bien, hablarlo con el cuerpo técnico, con mi gente, decidimos que lo mejor era continuar. Hemos llegado a un acuerdo rápidamente y eso es lo más importante", afirmó.

La clave: ningún jugador pidió quedarse en casa

El DT explicó que la señal más fuerte llegó en la última convocatoria, en los tres amistosos de la pasada fecha FIFA. "La respuesta de todos fue positiva y con ganas de querer estar. Eso fue una buena señal para nosotros. Tranquilamente podrían haber dicho 'mirá, en esta convocatoria, yo preferiría quedarme en mi casa, descansar o tengo algo'. Pero no hubo uno que me dijera eso", contó.

También destacó a los jóvenes que se suman al grupo: "Ver a estos chicos que vienen de atrás, empujando, que puedan estar. Todo eso ayuda". Y aclaró que lo contractual vino después: "En cuanto a deseo, estaba ya un poco hecho con esa sensación que habíamos tenido en la convocatoria".

Scaloni también se refirió a las dudas que dejó tras la derrota en la final del Mundial, cuando la Albiceleste se quedó a las puertas del bicampeonato. "Cuando terminó el Mundial no es que dije 'me voy', pero sí tenía que pensarlo, era un momento difícil. Nunca dije que no iba a continuar. El tiempo siempre cura un montón de cosas", explicó. Y resaltó: "El palo de no haber ganado la final fue duro. Enseguida nos pusimos otra vez a analizar, a mirar jugadores y eso era una buena señal".

Después de la final, el entrenador se tomó un tiempo con su familia. Primero estuvo en su casa de Mallorca y después en Pujato, su pueblo natal. Ahí descansó y repasó un ciclo que empezó en septiembre de 2018 y ya suma cuatro títulos.

La emoción de Scaloni y otra razón para seguir

El otro motivo tuvo que ver con los hinchas. "Me emociona hablar del hincha. Esto es una mezcla: un montón me decían 'seguí', otros me decían 'bueno, ya diste un montón, lo que decidas está bien'", relató. Y fue claro: "Es verdad que gran parte de la elección fue seguir por la gente. Darles esta felicidad que tienen con la Selección y ojalá la sigan teniendo. Quiero agradecerles porque, si seguimos, también es por ellos". En ese tramo también agradeció "la muestra de cariño de los últimos días por lo de mi vieja".

La paciencia de Claudio Tapia y la AFA

En la AFA nunca perdieron la esperanza de que siguiera. El presidente Claudio Tapia y el resto de la dirigencia decidieron no apurarlo ni llenarlo de ofertas. Le dieron tiempo, convencidos de que sus declaraciones en Nueva Jersey eran fruto de la tristeza por la derrota. La estrategia funcionó: con la cabeza más tranquila, Scaloni volvió a encontrar en la Selección la motivación para seguir.

El desafío sin Lionel Messi

El nuevo ciclo tendrá una ausencia enorme: la de Lionel Messi. Scaloni negó que la salida del capitán haya influido en su decisión. "Lo que me animó a seguir no es no tener a Leo, al contrario, para nada. Me hubiera gustado tenerlo", aclaró.

Y explicó cuál es el reto que viene: "No es que el desafío es armar una selección sin Messi, es armar una selección para seguir compitiendo. Sabemos que sin él no es lo mismo. El desafío es competir con estos chicos que vienen, con los que estaban".