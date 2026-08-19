San Pablo, el rival de Boca en Copa Sudamericana: Calleri brilla, un ex River que lo amargó y pobre Brasileirao

Los rivales de Boca con San Pablo en la Sudamericana: Jonathan Calleri y un ex River que le hizo un gol en La Bombonera.

Boca Juniors ya tiene confirmado a San Pablo de Brasil como el próximo rival en la Copa Sudamericana 2026, en los cuartos de final. El equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena aplastó por 7-1 a Recoleta de Paraguay en el global y ahora se medirá con el "Tricolor", que superó a Bolívar de Bolivia por 4-2 en la llave pero que no la pasa bien en el Brasileirao.

El elenco paulista marcha 13° en su liga con apenas 27 puntos en 22 fechas disputadas, por lo que se encuentra a 3 unidades de clasificar a la siguiente Sudamericana, pero también a 4 del descenso a la Serie B. El entrenador, Dorival Júnior, lideró a la Selección de Brasil hasta marzo del 2025 y asumió en mayo del 2026 en el tricampeón de la Copa Libertadores.

La radiografía de San Pablo, próximo rival de Boca en la Copa Sudamericana

El "Tricolor" juega con un esquema táctico de 4-2-3-1, aunque puede mutar a un 4-3-3 o 4-4-2 según cómo marche el partido. Con el ex Boca Jonathan Calleri como punta de lanza a fuerza de goles, aparecen los talentosos Arthur, Luciano y Joao Víctor desde atrás para apoyar al delantero argentino.

Los centrales y los mediocampistas de contención son muy fuertes físicamente y los laterales pasan bien al ataque, aunque tienen muchas deficiencias a la hora de la marca y el retroceso. La circulación del balón tampoco es el fuerte del equipo, sino más bien las transiciones rápidas y la verticalidad.

Calleri supo brillar en Boca.

Tal vez la mayor falencia del cuadro brasileño sea el aspecto defensivo, ya que acumula siete partidos consecutivos sin poder sostener la valla invicta. Sin embargo, en la faceta ofensiva mejoró desde la llegada de Dorival y consiguió algunos resultados valiosos, como en la serie ante Bolívar y el empate 1-1 frente a Flamengo en Río de Janeiro. Ahora, irá por la consolidación e intentará olvidarse de la irregularidad de los últimos tiempos, ya desde que estaba Hernán Crespo como director técnico.

Calleri, el que brilló en Boca y aparece como la principal amenaza

El centroatacante de 32 años es una de las máximas figuras de San Pablo. A fuerza de goles, presencia permanente dentro del área y recursos de todo tipo para definir, volverá a La Bombonera para el choque de ida de los cuartos. "Va a ser un partido muy especial para mí. Voy a regresar a La Bombonera después de once años. Toda mi familia va a estar allá y tengo muchos amigos que seguramente me deben estar mandando mensajes", declaró luego de la victoria contra Bolívar.

El goleador, que fue dirigido justamente por Arruabarrena en La Ribera, añadió: "Vamos a ir allí a intentar ganar para venir aquí (al Morumbí) a definir la serie". "Sabemos que será difícil, ellos tienen un muy buen equipo, con un gran entrenador y vamos a hacer todo lo posible para conseguir la clasificación", sentenció el ex Espanyol y Osasuna.

Calleri llegó a Boca a mediados del 2014 de la mano de Carlos Bianchi, cuando el club le pagó a All Boys 1.800.000 dólares por la totalidad de la ficha. Allí explotó con 23 goles y 12 asistencias en 63 partidos oficiales. Con 2 títulos bajo el brazo, se marchó precisamente a San Pablo a cambio de 12 millones de dólares a comienzos del 2016.

Enzo Díaz, el ex River que amargó a Boca en La Bombonera

El otro argentino en el plantel de San Pablo es el lateral izquierdo de 30 años, que se destacó en Talleres de Córdoba pero no tuvo un buen rendimiento en el "Millonario". Habitualmente suplente en el elenco paulista, el defensor zurdo sentenció el triunfo de la "Banda" sobre la hora en un Superclásico en La Bombonera con su gol para el 2-0, el 1° de octubre del 2023.

Las fechas de Boca vs. San Pablo

Ida: entre el 8 y el 10 de septiembre, en La Bombonera de Buenos Aires.

Vuelta: entre el 15 y el 17 de septiembre, en el Morumbí de San Pablo.