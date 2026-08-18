Ver en vivo a River y Boca en la Copa Sudamericana por Fútbol Libre, Pelota Libre, Xuper TV o Roja Directa es un riesgo: dónde hacerlo de manera legal

La Copa Sudamericana 2026 es uno de los grandes atractivos del calendario futbolístico de Sudamérica y reúne a clubes de distintos países en una competencia que atraviesa varias etapas hasta definir al campeón. Con partidos que se disputan durante buena parte del año, los hinchas buscan alternativas para seguir cada encuentro, tanto desde la televisión como a través de plataformas digitales.

En Argentina, la transmisión de los partidos está distribuida entre distintas señales y servicios de streaming, aunque confiar en plataformas piratas como Fútbol Libre, Pelota Libre, Xuper TV o Roja Directa es un riesgo. Por eso, conocer las opciones oficiales permite evitar confusiones a la hora de elegir dónde mirar cada encuentro y, al mismo tiempo, acceder a una emisión estable y segura. La oferta puede variar según el partido y la plataforma contratada, por lo que conviene consultar la programación correspondiente.

Por dónde ver la Copa Sudamericana de forma legal

Para seguir los partidos de la Copa Sudamericana con buena calidad de transmisión, sin interrupciones y de manera segura, hay distintas opciones oficiales que disponen de los derechos otorgados por la Conmebol. Optar por las vías legítimas para ver los encuentros deportivos, no solo garantiza la máxima seguridad para los dispositivos y la información personal, sino que también respalda el crecimiento del fútbol continental.

En el caso de la televisión por suscripción, los encuentros pueden verse mediante las señales de ESPN y DSports (DirecTV Sports). Para quienes eligen el streaming, Disney+, a través de sus contenidos deportivos de ESPN, y DGO ofrecen alternativas para acceder a las transmisiones online. A su vez, los clientes de servicios de cable cuentan con aplicaciones como Flow y Telecentro Play, que permiten ver las señales en vivo según el paquete contratado.

El Grana fue el último campeón.

Por qué no mirar partidos por páginas ilegales

Sitios como Fútbol Libre, Xuper TV o Pelota Libre ofrecen acceso gratuito a transmisiones deportivas, pero su utilización puede implicar distintos riesgos. Al tratarse de plataformas que funcionan de manera ilegal y sin autorización de los titulares de los derechos, además de vulnerar la propiedad intelectual, suelen estar acompañadas por publicidad invasiva, ventanas emergentes y contenidos potencialmente maliciosos.

El acceso a estas páginas también puede poner en peligro la seguridad de los dispositivos y de los datos personales. Entre las amenazas se encuentran la descarga involuntaria de programas dañinos, el ingreso de spyware y los intentos de obtener información privada, incluidas credenciales o datos bancarios. A esto se suma que estos sitios pueden ser bloqueados o dados de baja por las autoridades, por lo que una transmisión puede interrumpirse de forma repentina durante un partido.