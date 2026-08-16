Martín Palermo gritó el gol de Platense a Boca y los hinchas reaccionaron: "Tristísimo"

El entrenador de Platense, Martín Palermo, le gritó el gol a Boca Juniors y los hinchas estallaron a través de las redes sociales. Para sorpresa de muchos, el ídolo del "Xeneize" festejó el tanto de Kevin Retamar a los 8 minutos del segundo tiempo en Vicente López por la importancia del mismo, en su segundo partido oficial al mando del "Calamar" y para ponerse en ventaja transitoriamente.

El grito desaforado del "Titán" llamó la atención de los fanáticos del conjunto de La Ribera, donde el platense de 52 años es uno de los grandes emblemas de su historia. Fundamentalmente mediante X (ex Twitter), algunos simpatizantes del cuadro "azul y oro" cruzaron al máximo goleador del club a lo largo del tiempo, con 236 tantos en 404 presentaciones.

La reacción de los hinchas de Boca luego de que Palermo gritara el gol de Platense: "El macrismo te destruye"

A través de X, ciertos fanáticos del "Xeneize" comentaron al respecto una vez que el video del momento trascendió. De hecho, las palabras más contundentes fueron que "el macrismo te destruye"; "es hincha de Estudiantes"; "no está bueno que grite los goles en contra de Boca"; y "ya declaró que hubiese jugado en River. Fin".

Martín Palermo gritó el gol de su Platense contra Boca.

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