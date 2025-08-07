EN VIVO
San Lorenzo

Video: el gol de Alexis Cuello para el 1 a 0 de San Lorenzo ante Vélez

Video: la avivada de Ezequiel Cerutti y el gol de Alexis Cuello para el 1 a 0 de San Lorenzo frente a Vélez Sarsfield por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

07 de agosto, 2025 | 19.53

San Lorenzo se puso en ventaja frente a Vélez Sarsfield en el duelo correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura que se está disputando en el Estadio Pedro Bidegain. A los 27 minutos del primer tiempo, Alexis Cuello recibió sólo adentro del área chica tras una gran avivada de Ezequiel Cerutti, que anticipó a Lisandro Magallán, y adelantó al 'Ciclón' en el partido. Con este resultado, los dirigidos por Damián Ayude se colocan como únicos líderes en la Zona B con ocho unidades.

Noticia en desarrollo...

