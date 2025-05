Sorpresa en San Lorenzo por lo que dijo Moretti antes de la semifinal vs. Platense: "Cama"

Sorpresa en San Lorenzo: Moretti rompió el silencio antes de la semifinal

Marcelo Moretti rompió el silencio en San Lorenzo a horas del partido en el que el "Ciclón" jugará ante Platense por la semifinal del Torneo Apertura en el Estadio Pedro Bidegain. El dirigente electo como presidente pero que pidió licencia tras el escándalo publicó un extenso mensaje en sus redes sociales. En el mismo denunció a quienes, según él, intentan ensuciar su imagen. Por supuesto, sus palabras no tardaron en trascender en las redes sociales.

El mensaje de Marcelo Moretti a horas del partido de San Lorenzo ante Platense

El video que están subiendo hor en distintos medios y redes es del 22 de abril a la mañana. A horas del programa de Canal 9 donde injustamente dañaron mí imagen y la de San Lorenzo. Estaba todo armado y esa mujer fue directamente a hacerme un escrache. Repito: del 22/4, hace un mes y sale ahora... Es todo una "gran cama" que se está analizando en la justicia y en donde me puse a derecho desde el primer momento con una autodenuncia el 23/4. En el club puse más de 400mil dólares en 15 años desde que soy dirigente y en documentos aprobados y por mutuos asentados en los cuadros financieros donde nunca me los devolvieron ni reclamé. Jamás toqué un peso de San Lorenzo. Todo eso saldrá a la luz.

Asimismo, aporté muchísimo dinero que no figura en los balances del club en estos 15 años que llevo como dirigente, y eso fue para ayudar a diversas disciplinas deportivas y culturales y para afrontar diversos gastos lógicos y ordinarios que tiene el club. NUNCA le reclamaré un centavo a San Lorenzo. Siempre di y voy a dar todo. El dinero que me dieron en el video (donde me hacen esa jugada sucia y desleal) lo puse en el club y está documentado en los libros contables en un contrato de mutuo. Cualquier socio puede ir a verlo y la oposición debería pedirlo. Eso también está en la justicia. La verdad saldrá en breve y limpiará mí nombre y el del club.

El domingo tenemos el partido más importante de los últimos 9 años. Los Cuervos vamos a reventar el Bidegain y alentar como siempre lo hicimos en todo momento. Les duele que San Lorenzo esté jugando una semifinal. Siguen mintiendo e instalando problemas. El plantel cobró el 100% de febrero y el 100% de los premios por la clasificación en zona de grupos y los partidos ante Tigre y Argentinos. Desde diciembre me vienen haciendo un golpe de estado. Me criticaban. Pedían mí cabeza. El tiempo nos dio la razón. Este plantel tiene un coraje tremendo y tenemos un DT de enorme jerarquía y sabiduría como Miguel. Todos juntos podemos, siempre.

Los 11 de San Lorenzo para jugar vs. Platense

Tras quedar afuera del partido contra el "Bicho" por la mencionada expulsión a los 13 minutos del encuentro contra el "Matador" de Victoria, Irala espera por la oportunidad para volver a estar desde el arranque. Sin embargo, el nivel de Perruzzi cuando lo reemplazó lo pondría por encima en la consideración de "Miguelo", aunque todo dependerá de la determinación del DT en las próximas horas. En principio, sin cambios en defensa ni en ataque y con una incógnita, los 11 de San Lorenzo serían: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Perruzzi o Irala; Ezequiel Cerutti, Iker Muniain, Malcom Braida, Andrés Vombergar.

Cuándo juega San Lorenzo vs. Platense por la semifinal del Torneo Apertura en el Nuevo Gasómetro: hora, TV y cómo verlo online

El "Ciclón" de Miguel Ángel Russo se medirá contra el "Calamar" el próximo domingo 25 de mayo en el Nuevo Gasómetro a partir de las 16 por un lugar en la gran final, mientras que el ganador de Independiente vs. Huracán -se jugará el sábado- esperará por el que gane. El conjunto de Vicente López eliminó por penales al River de Marcelo Gallardo y por los puntos conseguidos en la primera rueda será visitante del elenco de Boedo. En cuanto a la transmisión del partido en cuestión, estará a cargo de los canales deportivos TNT Sports y ESPN Premium, en tanto que el streaming online irá por las cuentas de TNT Sports Premium, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. Cabe destacar que el árbitro de este encuentro será Leandro Rey Hilfer.