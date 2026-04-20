San Lorenzo vs Vélez por el Torneo Apertura 2026: cuándo juegan y formaciones

San Lorenzo y Vélez Sarsfield se cruzan este lunes en el Nuevo Gasómetro por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, en uno de los partidos más convocantes de la jornada. El Ciclón llega con la obligación de sumar de a tres para meterse en la zona de clasificación a los playoffs del Grupo A. El Fortín, en cambio, busca recuperar la punta de la zona y asegurar su pasaje a los octavos de final.

El encuentro tendrá un condimento especial por el presente dispar de ambos planteles. Gustavo Álvarez prepara modificaciones en el once azulgrana, mientras que Guillermo Barros Schelotto define el equipo visitante con varias dudas en el mediocampo. El duelo promete intensidad desde el arranque en el Bajo Flores.

¿Cuándo juegan San Lorenzo y Vélez?

San Lorenzo y Vélez se enfrentan este lunes 20 de abril desde las 19:30 en el estadio Pedro Bidegain, más conocido como el Nuevo Gasómetro. El partido corresponde a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 y cierra la jornada del Grupo A. La transmisión en vivo estará a cargo de TNT Sports Premium para todo el país. El árbitro designado para el encuentro es Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Facundo Tello.

El Ciclón llega golpeado en la tabla y ubicado en la novena posición del Grupo A con 18 unidades. El equipo de Boedo registra cuatro victorias, seis empates y tres derrotas en el torneo local. Desde la llegada de Gustavo Álvarez en reemplazo de Damián Ayude, el plantel se mantiene invicto entre el Apertura y la Copa Sudamericana.

A nivel internacional, San Lorenzo viene de golear 2-0 a Deportivo Cuenca en Ecuador y lidera su grupo en la Sudamericana. Esa victoria le dio aire al plantel y le permite encarar el duelo ante Vélez con más confianza. Sin embargo, en el plano doméstico la última presentación terminó con un empate ante Newell's que dejó sensaciones ambiguas en el Bajo Flores.

Vélez, por su parte, arrancó la fecha como líder de la Zona A con 25 puntos pero fue desplazado momentáneamente por el triunfo de Estudiantes. El conjunto de Liniers llega de vencer 1-0 a Central Córdoba y cortó una racha de dos caídas consecutivas. Barros Schelotto marcó que el equipo está en una posición privilegiada aunque nada asegura todavía.

Las formaciones probables para el partido son las siguientes:

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathías De Ritis; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi y Matías Reali. DT: Gustavo Álvarez.

Vélez Sarsfield: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro o Claudio Baeza, Tobías Andrada, Dilan Godoy o Manuel Lanzini; Diego Valdés, Matías Pellegrini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

San Lorenzo vs Vélez Sarsfield: ficha tecnica