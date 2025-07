La contundente revelación de un dirigente de San Lorenzo: "No descartamos"

Martín Cigna, secretario general de San Lorenzo: "No descartamos las elecciones anticipadas".

La reunión que realizaría la dirigencia de San Lorenzo para tratar la posible salida de Marcelo Moretti, presidente del club que está envuelto en un escándalo por presuntos sobornos, y que estaba pautada para este viernes finalmente se postergó. A través de un comunicado, el 'Ciclón', que se vio arrinconado por el escrito del Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino, anunció que no realizaría el cónclave que podía definir la destitución del mandatario. Tras esta decisión, Martín Cigna, secretario general, reveló que la cúpula está manejando diversas alternativas para alcanzar una solución, entre ellas adelantar la fecha de los comicios.

"No descartamos las elecciones anticipadas", fue la contundente frase que dejó el dirigente en la zona mixta del Nuevo Gasómetro; si bien comentó que la cuestión será discutida en las próximas semanas, también aclaró que, a su criterio personal, "no es la mejor opción". "No sé si eso soluciona los problemas. Tenemos que enfocarnos en los juicios, las inhibiciones, los pedidos de quiebra, que son los verdaderos temas de fondo que arrastramos", expresó Cigna.

Cuál fue el pedido de la AFA que suspendió la reunión de San Lorenzo por Moretti

El Tribunal de Ética (TE) de la AFA puso en aprietos a San Lorenzo de Almagro con un fuerte comunicado referido al caso de Marcelo Moretti. El dirigente, que continúa de licencia tras el escándalo que tuvo meses atrás, sigue en el ojo de la tormenta y desde el "Ciclón" buscan sancionarlo con la expulsión inmediata como socio de la institución. Sin embargo, para el mencionado organismo de la casa madre del fútbol argentino esto no estaría dentro del marco legal.

El escrito explica que el TE de la entidad comandada por Claudio "Chiqui" Tapia busca evaluar si desde el Tribunal del club de Boedo violarían los estatutos y reglamentos con esta decisión, ya que esto derivaría en sanciones. A raíz de esta situación, el mensaje no pasó desapercibido y rápidamente trascendió en las redes sociales. El futuro directivo sigue envuelto en una polémica.

El comunicado del Tribunal de Ética sobre San Lorenzo y Marcelo Moretti.

El comunicado de San Lorenzo que "alivia" a Marcelo Moretti

Se comunica que la reunión de Comisión Directiva pactada con fecha de hoy a las 14 horas ha sido suspendida a raíz de la solicitud de abstención por parte del Tribunal de Ética de la AFA del tratamiento del punto 1.7 del orden del día enviado oportunamente.

Dicha solicitud, la cual ha tomado público conocimiento, nos obliga a reconsiderar el orden del día que había sido pactado, a los fines de no generar ningún perjuicio institucional ni incurrir en posibles infraccciones a los Estatutos de la AFA, con la responsabilidad que ello conlleva.

Por lo expuesto, la suspensión de la presente convocatoria ha sido tomada a los fines de efectuar un análisis jurídico exhaustivo de los reglamentos, con el objeto de preservar la institucionalidad y tomar una decisión fundada ante el dictamen del Tribunal de Ética y Disciplina del club así como de las resoluciones del Tribunal de Ética de la AFA con fechas 14 y 17 de julio del corriente.

A los efectos de lo solicitado por nuestra casa madre, se remiten asimismo las actuaciones al tribunal de Ética de la AFA.

El video que complicó a Moretti y encendió la polémica en San Lorenzo

El mandamás de la institución se encuentra de licencia desde la publicación del video en el que se lo ve guardándose en el bolsillo 25.000 dólares que le entregaron, supuestamente, a cambio de colocar a un jugador en las divisiones inferiores. Sin embargo, ello todavía no fue comprobado por la Justicia, que continúa investigando al titular de la entidad azulgrana mientras su lugar lo ocupa transitoriamente Julio Lopardo.