Sampaoli tambalea en Talleres: todas las indemnizaciones que cobró cuando lo echaron

Jorge Sampaoli afronta una crisis al frente de Talleres de Córdoba después de lo que fue la derrota de su equipo por 3 a 1 ante Gimnasia de Mendoza por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino. El DT con pasado en la Selección Argentina arribó hace poco a la "T" y sólo sólo suman tres puntos en lo que va del campeonato. En el caso de que no continúe, el entrenador podrá volver a cobrar una suma millonaria como indemnización si es despedido de su cargo.

El mencionado resultó su quinto cotejo al frente del elenco cordobés de los cuales sólo ganó uno y cayó en todos los restantes. El único éxito fue ante Platense con una goleada por 4 a 0 y luego no pudo hacerle frente a Newell's, Vélez Sarsfield, Lanús y el "Lobo" mendocino. Ahora, si bien no está confirmada su salida, si es que sus dirigidos no levantan el nivel todo indica que dejará el cargo y -si esto sucede- cobrará una importante cantidad de dinero que se sumará a la ya recibida en otros momentos de su carrera.

La fortuna que cobró Jorge Sampaoli en indemnizaciones

En primera instancia, dejó la Selección de Chile -con la que fue campeón de América en 2015- y recibió una suma de 2 millones de dólares. En la Selección Argentina el monto fue muy similiar, aunque no superó el milllón y medio de la mencionada moneda después del fracaso en el Mundial Rusia 2018. El Santos de Brasil fue el club que menos tuvo que abonar después de su despedida y sólo fueron 800.000 dólares en 2019 donde sólo comandó al equipo durante 38 partidos.

La lista la completan el Sevilla de España, quizás el más perjudicado porque tuvo que desembolsar nueve millones en su segunda etapa. A ellos se sumaron el Flamengo (2 millones), el Stade Rennes de Francia (6 millones) y el Atlético Mineiro (un millón). Con todos estos números, la cifra cercana de todo el dinero que cobró en los últimos años asciende a más de 23 millones de dólares en poco más de diez años.

Sampaoli tambalea en Talleres: las indemnizaciones que cobró cuando lo echaron

La cláusula del contrato de Sampaoli con la que ganaría Talleres

Si bien no se consumó la salida del entrenador argentino, lo cierto es que puede ingresar una importante suma de dinero a la "T". Para ello, el propio Sampaoli deberá recibir una propuesta de otro club y tomar la decisión de irse antes de que termine el contrato de 18 meses que tiene con el club cordobés. No hay detalles certeros con respecto a esa cantidad, pero ahora los números no son para nada positivo en su nuevo ciclo y será difícil que llegue un ofrecimiento.

Los números de Sampaoli en su carrera