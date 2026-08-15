La Selección Argentina recordó la semifinal ante Inglaterra del Mundial 2026 con un emotivo video que repasó los goles, los festejos y una imagen histórica.

Este sábado se cumple un mes de una de las noches más emotivas del Mundial 2026 y la Selección Argentina volvió a recordar su histórica semifinal ante Inglaterra. La cuenta oficial, manejada por la AFA, publicó un video que reconstruye aquella jornada con imágenes del partido, los festejos y distintas referencias a la historia argentina. El material también recuperó una de las escenas que más repercusión generó durante todo el torneo.

El video repasa distintos momentos de aquel encuentro y de la celebración posterior, pero además incorpora una narración que busca poner en contexto la importancia que tuvo aquella victoria para el conjunto nacional.

“Se cumple un mes del partido más argentino que hayas vivido”, se escucha en el comienzo del material, mientras aparecen imágenes de las principales jugadas y de cómo se vivió el partido desde las tribunas.

La producción no se limita a mostrar los goles y las acciones del encuentro. También utiliza diferentes imágenes para recordar algunos de los elementos que forman parte de la identidad argentina.

Himno, historia y una referencia a Maradona

Uno de los primeros momentos del video muestra a los futbolistas argentinos cantando el Himno Nacional antes del comienzo del partido. Después aparece el gol de Inglaterra, acompañado por una frase que le aporta un fuerte contenido emocional al relato: “Si es argentino, tiene drama, historia y héroes que ya no están”.

Mientras se escucha esa parte de la narración, el video intercala imágenes de Diego Armando Maradona y de los excombatientes de Malvinas. De esta manera, la producción vincula aquella semifinal del Mundial 2026 con diferentes capítulos de la historia argentina.

La elección de las imágenes refuerza el mensaje que busca transmitir la publicación de la Selección: el partido ante Inglaterra no quedó marcado únicamente por lo ocurrido dentro de la cancha.

Los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez

El repaso continúa con las imágenes del público argentino durante el encuentro y los momentos decisivos del partido. La producción recuerda especialmente los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, que le permitieron a la Selección Argentina imponerse por 2-1 y conseguir el pasaje a la final del Mundial.

La voz en off vuelve a recurrir a una comparación histórica para describir la importancia del resultado: “Parece milagroso, como si Francisco rezara de algún lado. Ganarle a Inglaterra 2 a 1 como en 1986”.

La referencia a 1986 aparece como un puente entre aquella victoria ante los ingleses y la nueva generación de la Selección, que volvió a protagonizar un partido de enorme trascendencia frente al mismo rival.

La bandera de Malvinas, el cierre del video

Pero el momento más significativo de la producción aparece sobre el final. La Selección Argentina recuperó la imagen de los futbolistas mostrando una bandera con la inscripción “Las Malvinas son Argentinas”, una de las escenas que más repercusión generó durante el Mundial 2026.

La elección de esa imagen para cerrar el video no es casual: resume buena parte del contenido que la producción buscó transmitir desde el comienzo, con referencias al fútbol, la historia, los protagonistas que ya no están y la identidad argentina.

Así, a un mes de aquella semifinal, la cuenta oficial volvió a poner en escena una noche que quedó marcada no solo por el 2-1 ante Inglaterra, sino también por todo lo que representó para los argentinos.