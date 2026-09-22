Sacan a la luz los 2 gigantes mundiales que quieren comprarle a Santiago Beltrán a River: "Más temprano que tarde"

Por primera vez, dieron a conocer cuáles son los dos clubes gigantes de Europa que quieren comprarle a Santiago Beltrán a River Plate. El arquero de apenas 21 años y 1.90 metro brilló bajo los tres palos del "Millonario" a inicios de este 2026, cuando un ídolo como Franco Armani se vio obligado a volver a Atlético Nacional de Colombia porque no iba a tener lugar en el primer equipo.

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De acuerdo con la información del cronista Gustavo Yarroch en ESPN F90, Inter de Milán (Italia) y Manchester United de Inglaterra aparecen hoy como los principales interesados en el guardavalla porteño, quien ya debutó en la Selección Argentina de la mano de Lionel Scaloni. El contrato del joven futbolista surgido en las divisiones inferiores del cuadro de Núñez culminará el 31 de diciembre del 2027, en tanto que su cláusula de rescisión hoy es de 25 millones de euros.

Atento River: los dos gigantes que quieren a Santiago Beltrán son Inter y Manchester United

Yarroch disparó en ESPN F90 que el joven ya está "cerca de entrar en el último año de contrato", aunque aclaró que "hay charlas para renovar el vínculo". Al mismo tiempo, aseguró que "la agencia que lo representa tiene patas fuertes no sólo aquí en la Argentina sino también en Europa. Es la misma que representa, por ejemplo, a (Emiliano) Dibu Martínez y al arquero suplente Ezequiel Centurión, a quien dicho sea de paso se le termina el contrato en diciembre de este año y también se lo quieren renovar".

River podría vender a Santiago Beltrán a un gigante mundial en 2027.

"Atentos porque en las charlas, que son positivas para que Beltrán renueve, está contemplada firmemente la posibilidad de que, más temprano que tarde, Beltrán sea vendido por River al fútbol europeo", disparó el periodista deportivo. De hecho, sentenció que "ya hay dos clubes gigantes de Europa que están preguntando por él: uno es el Inter de Italia y el otro, el Manchester United". "Yo no sé qué va a pasar el año próximo con este juvenil, más allá de que pueda renovar el contrato con River", completó Yarroch desde los alrededores del estadio Monumental.

Los números de Santi Beltrán en River