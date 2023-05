Los Pumas son campeones del Seven de Londres tras vencer a Fiji

Los Pumas son campeones del Seven de Londres tras haber derrotado a Fiji en la final. El video del resumen de la gran victoria del equipo de Gómez Cora para coronar el título.

¡Los Pumas, campeones del Seven de Londres 2023!

Los Pumas son los campeones del Seven de Londres después de haber aplastado a Fiji por 35-14 en la final. La Selección Argentina de rugby 7s, dirigida por Santiago Gómez Cora, se consagró en la capital de Inglaterra luego de una superioridad impresionante a lo largo de todo el encuentro y del torneo en general. De esta manera, coronaron el segundo puesto en la temporada 2022/23 del Circuito Mundial y clasificaron con comodidad a los Juegos Olímpicos de París (Francia) 2024.

El partido tuvo una jugada determinante cuando todavía no se habían cumplido los dos minutos de juego: la expulsión del fijiano Josese Batirerega por un tackle peligroso contra Luciano González: lo levantó y lo tiró de espaldas, lo cual provocó que pegara la nuca contra el césped. Tras un inicio desfavorable (0-7 a los 50 segundos), "La Albiceleste" se consolidó en el juego y superó claramente a un adversario que no pudo sostener la intensidad con seis jugadores. Los tries históricos para la consagración en Gran Bretaña los consiguieron Germán Schulz, un imparable Marcos Moneta (dos) y otros dos de Rodrigo Isgró tras el empate transitorio 14-14 al inicio del segundo tiempo.

La gran temporada 2022-2023 de Los Pumas Seven

Fue la tercera estrella para Argentina en la vigente campaña, la mejor de su historia desde los resultados. Con los campeonatos anteriores en Hamilton y Vancouver, se tomaron revancha de la caída una semana atrás en la definición en Toulouse, donde fueron subcampeones. Además, acabaron segundos en Los Ángeles y Singapur. En el Circuito Mundial en general culminaron como escoltas con 179 puntos, apenas por debajo de "Los All Blacks" de Nueva Zelanda (200).

El camino de Los Pumas Seven al título en Londres 2023

Argentina 43-12 Japón - Grupo B. Argentina 40-12 Fiji - Grupo B. Argentina 12-14 Irlanda - Grupo B. Argentina 28-14 Irlanda - Cuartos de final. Argentina 10-7 Samoa - Semifinales. Argentina 35-14 Fiji - Final.