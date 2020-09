La defensa macrista de un ex Puma para criticar a Kicillof

En las últimas semanas, un ex jugador de rugby y ex capitán de Los Pumas apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. En un mensaje en redes sociales, el ex centro del equipo argentino de rugby, Patricio Albacete, sostuvo que el mandatario provincial se "adjudicó obras de la gestión anterior como propias".

Las obras de las que habló son un grupo de viviendas que el mandatario de la Provincia completó y, en su tuit, indicó: "Estamos diciendo lo que íbamos a hacer: construir y terminar casas, generar empleo y poner en marcha la economía, despertando la provincia de Buenos Aires". Si bien en el mensaje del gobernador está claro que también habla de "terminar", Patricio Albacete puso en duda las palabras del gobernador: "Es realmente lastimoso que tenga que adjudicarse obras de la gestión anterior como propias"

Por otro lado, Kicillof alegaba que la construcción y terminación de casas era por su gestión, también e escribió que hay "poner en marcha la economía" Sobre eso, el ex jugador de Los Pumas dijo que era "cínico y una falta de respeto a la población".

Albacete ya había sido noticia este año cuando fue consultado sobre el caso de Fernando Báez Sosa ante los reiterados ataques de rugbiers en masa. Al respecto, el ex jugador de Los Pumas había sostenido: "Esto no es habitual en el mundo del rugby. Son casos puntuales. En el equipo superior de un club puede haber hasta 150 personas. Por algunos inadaptados no se puede ensuciar a toda la gente del rugby. Desde los clubes y la Unión, los valores que se inculcan no son esos".

En ese momento, el jugador sostuvo: "Vivimos en una sociedad poco empática, agresiva, donde no respetamos la opinión del otro. No se puede estigmatizar al rugbier como que son todos iguales"