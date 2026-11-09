Rosario Central se defendió de las cargadas por el festejo fallido y liquidó a Newell´s: "+22"

Rosario Central se defendió por las cargadas del resto del fútbol argentino, como consecuencia del festejo fallido por el título de la tabla anual 2026 que nunca fue tal. Con un video de más de dos minutos en los canales oficiales de sus redes sociales, el "Canalla" disparó munición gruesa contra Newell´s, su eterno rival de la ciudad en Santa Fe. Es que se viralizó el momento en el que los jugadores de la "Lepra" celebraron el gol de Boca Juniors sobre la hora, mientras estaban en la concentración para luego visitar a Instituto en Córdoba.

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Con la grabación y de manera contundente, Central repasó uno por uno los logros de la gestión de Gonzalo Belloso como presidente en estos cuatro años. Con el mensaje principal de "nos sobran los motivos...", allí incluyó los siguientes objetivos cumplidos: el mejor equipo del Torneo Clausura 2026, la clasificación a la Copa Libertadores por segundo año consecutivo, los 115.000 socios, la inauguración de la tercera bandeja del estadio Gigante de Arroyito, el campeonato anual 2025, los goles de Ángel Di María en todos los partidos clave, la paternidad extendida a 22 clásicos frente a Newell´s y el trofeo de la Supercopa Internacional 2026.

Con el fondo en azul y las letras en amarillo, Rosario Central cerró el video oficial: "Nos sobran los motivos. Otros festejan por nada". Allí, incluyeron finalmente el video del momento en el que el plantel rojinegro celebró el tanto de Enner Valencia. La canción elegida fue precisamente Nos sobran los motivos, del español Joaquín Sabina.

Rosario Central se defendió de las cargadas por el festejo fallido y lapidó a Newell´s.

Los logros de Rosario Central con Belloso como presidente

El exdelantero del "Canalla" asumió como mandamás de la entidad auriazul el 21 de diciembre de 2022, por lo que solamente tendrá un mandato al mando. Durante estos casi cuatro años de gestión, el "Pejerrey" lideró objetivos deportivos que eran impensados hace algunos años. En los clásicos de la ciudad contra Newell´s, amplió la ventaja en el historial: de ocho partidos, ganó seis y empató dos.

La vuelta de Di María fue el motivo más resonante como para catalogar de muy positiva la gestión del exjugador. Además, regresaron otros hijos pródigos de la institución como Alejo Véliz, Franco Cervi, Jeremías Ledesma y Marco Ruben, entre otros.

Por si fuese poco, el cuadro "Guerrero" se quedó con el título de la tabla anual en el 2025, aunque no exento de polémicas porque cuando le entregaron el trofeo en las oficinas de la Liga Profesional en Puerto Madero nadie sabía ni siquiera de su mera existencia. Gracias a ello, jugó la Libertadores 2026 y derrotó a Estudiantes de La Plata para sumar la Supercopa Internacional.

Pese a las críticas, Belloso sostuvo a Jorge Almirón como entrenador y luchó por el título de la anual hasta el último minuto. Por si todo ello fuese poco, el club estrenó la tribuna con la tercera bandeja en el estadio "Gigante de Arroyito", por lo que la cancha ganó unas 3.500 personas de capacidad y pasó a albergar a 52.000 espectadores.