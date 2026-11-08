"Anuló el gol de Boca": el relato de una radio rosarina que generó el histórico festejo fallido de Rosario Central

Qué pasó en el final y por qué los hinchas de Rosario Central festejaron por error el título.

Muchos hinchas de Rosario Central festejaron por error el supuesto título de la tabla anual 2026 del fútbol argentino, que finalmente fue para Boca Juniors. La confusión nació aparentemente cuando desde una radio rosarina anunciaron que habían anulado el gol de Enner Valencia frente a Defensa y Justicia en La Bombonera. Fue entonces cuando miles de fanáticos del "Canalla" empezaron a celebrar en el estadio Gigante de Arroyito, decisión a la que luego se sumaron los jugadores desde el campo de juego.

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Aparentemente, todo comenzó cuando el relator Jesús Emiliano dijo al aire, en vivo, en plena transmisión de Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto: "Me voy a apoyar con Mauro (el periodista de estudios centrales)". Fue entonces cuando su colega acotó: "No tenemos al menos el cartel de ´chequeo de VAR...´. Yo veo una muy mala salida de (Matías) Borgogno (el arquero de Defensa). No veo falta, eh".

"Se la saca... Aquí están gritando, eh. Se la sacan de las manos, yo no creo... No es infracción", coincidió el relator. Sin embargo, a los pocos segundos se arrepintió y disparó: "Acaban, entonces, de anular... Acá hay, acá hay un lío impresionante, no se pueden imaginar". "¡Lo anuló, lo anuló, lo anuló, lo anuló!. ¡Lo anuló, señores, grito tremendo tiene Arroyito! ¡Es un cuento de (Roberto) Fontanarrosa (escritor fallecido y fanático de Rosario Central)! Es un cuento del ´Negro´ Fontanarrosa", dijo el comentarista. Igualmente, el narrador le bajó la ilusión de un hondazo y sentenció: "A ver, a ver. Esperá, esperá, esperá porque... ¡No, no, lo confirma eh! ¡Lo confirma, lo confirmó, lo confirmó!".

Qué dijeron desde Rosario Central tras la histórica confusión: "Nos dejamos llevar por la gente"

"Nos confundimos. Festejamos antes porque nos dejamos llevar por la gente", explicó el entrenador Jorge Almirón en la conferencia de prensa posterior. Por su parte, el emblema Marco Ruben indicó que "fue una confusión que se multiplicó en muy pocos segundos, y más con esta cantidad de gente". "Estuvimos a menos de un segundo de ser campeones", se lamentó.

Por otro lado, Alan Rodríguez resaltó: "Yo no entendí mucho. No miré el celular ni nada, la gente empezó a gritar y vino a abrazarnos... Cuando me quise acordar estaban todos adentro, pero enseguida me enteré que había terminado 1-0 Boca".

"Lo anuló", el anuncio por error de una radio en Rosario que desató el fallido festejo (TyC Sports).

Julián Fernández comentó: "Nosotros estábamos adentro de la cancha, no teníamos comunicación y muchos de los chicos se dejaron llevar". Por último, Facundo Mallo remarcó que "fue una locura, mucha gente... Capaz que uno gritó algo y después el dominó no lo parás más". "Yo estaba esperando, no entendía nada. La verdad estábamos esperando a que terminaran de confirmar", completó.