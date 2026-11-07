¡Boca campeón! Triunfo agónico en La Bombonera para abrochar la Tabla Anual

Tarde inolvidable y con el sello dramático de la historia xeneize en La Bombonera. Por la 16ª y última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026, Boca Juniors derrotó agónicamente por 1-0 a Defensa y Justicia con el gol del ecuatoriano Enner Valencia para consagrarse campeón de la Tabla Anual del fútbol argentino, cerrando una campaña brillante y dejando en segundo lugar a Rosario Central.

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El gol agónico de Valencia para el triunfo de Boca ante Defensa y Justicia

El análisis del triunfo de Boca ante Defensa y Justicia

El equipo dirigido tácticamente saltó al campo sabiendo que dependía exclusivamente de sí mismo para coronar el gran objetivo del año. Enfrente, el Halcón de Varela planteó un esquema inteligente, áspero y bien estructurado que ahogó los intentos ofensivos del conjunto de la Ribera durante casi todo el encuentro.

El partido se consumía entre la tensión de las tribunas y el desgaste físico. Cuando el cero parecía inamovible y el título pendía de un hilo, apareció la jerarquía en el área rival. El gol del campeonato: A los 90+6 minutos, cuando moría el partido y el reloj marcaba la última esperanza, Enner Valencia conectó una pelota clave para vencer la resistencia de Matías Borgogno y desatar la locura total en Brandsen 805.

Con este triunfo dramático, Boca abrochó el primer puesto de la tabla acumulada de la temporada, desatando un festejo interminable en toda la Bombonera y asegurando la corona de campeón de la liga.